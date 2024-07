Periodista mexicano de ESPN se quiso hacer el picante contra la Selección Argentina: “Les duele tanto”

Parece que la derrota en el Mundial de Qatar 2022 le sigue pesando.

El periodista mexicano-guatematelco Álvaro Morales se hizo viral en las últimas horas por su picante crítica a la Selección Argentina, tres veces campeona del mundo. Se metió con los títulos conseguidos históricamente por la Albiceleste, despreció a Diego Maradona y Lionel Messi y dijo que se ganó con “trampa”.

El descargo del conductor de la versión norteña de ESPN surgió a partir del polémico partido que jugó la Sub-23 contra Marruecos en los Juegos Olímpicos de Francia. Con 15 minutos adicionales, el duelo terminaba en empate 2-2, pero los marroquíes tiraron una bomba de estruendo, se metieron a la cancha y hasta tiraron botellazos. Entonces, el árbitro sueco Glenn Nyberg interrumpió el juego en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

El periodista mexicano-guatemalteco explotó contra Argentina (ESPN)

Una hora y 15 minutos después de que los jugadores ingresaran a camarines, el juez central revisó el VAR y anuló el segundo gol argentino. Se disputaron 180 segundos más y el marcador cerró con derrota 2-1 para los dirigidos por Javier Mascherano.

En la prensa mundial se habló del bochorno en Francia, justo tras el escándalo de los cánticos de Argentina tachados como “racistas” y “xenofóbicos”. En México, el periodista Álvaro Morales aprovechó el tema para lanzar un delirante descargo contra Argentina. Ni Bilardo se salvó.

Qué dijo el periodista mexicano sobre Argentina

Álvaro Morales, figura de ESPN, dijo: “Quince minutos (de descuento). ¡Qué barbaridad! ¿De qué se trataba? ¿Hasta que pudiera la Selección Argentina?”.

“A ver, si usted es aficionado a la selección albiceleste y le duele que le digamos lo que sucedió con el gobierno y el partido de Argentina y Perú en el 78, es su problema. Si le duele cuando le decimos que Maradona era un tramposo que metía la mano y que consumía cocaína, que está en el manual médico de la FIFA como una sustancia que incrementa el rendimiento deportivo y atlético, ese es su problema”, expresó en un tono dolido.

“Si le duele al decir que Bilardo quiso hacer trampa metiendo anestesia a las cantimploras del partido de Italia 90 contra Brasil, sóbese. Si le duele cuando le decimos que Bielsa fracasó con una gran Selección Argentina en la Copa del Mundo de 2002, ese es su problema. Si le duele cuando decimos que en una final del Mundial también Messi e Higuaín fallaron de frente al arco, ese es su problema”, siguió el comunicador.

Hasta se metió con el desempeño actual de la campeona del mundo y bicampeona continental.

“Si les duele cuando les decimos que ha sido (Ángel) Di María, ‘Dibu’ (Martínez) y otros jugadores los que llevan el peso de la Selección y no Messi, y que en el Mundial de Qatar, donde es el grupo dueño del PSG que en ese momento estaba enojado con (Kylian) Mbappé, pero contento con Messi, y se marcaron cinco penales que no debieron marcarse; si les duele tanto todo eso, yo les pido una cosa: ganen sin polémica, ganen sin escándalo, no hagan trampa”, lanzó el mexicano.

“Si les duelen tanto las críticas o que no puedan doblegarnos a nosotros que siempre estamos del lado de la verdad, ese es su problema, no el nuestro”, cerró en televisión.

