Por qué Daniel Radcliffe no quiere participar en la serie de “Harry Potter”

El actor británico Daniel Radcliffe aseguró que “definitivamente” no busca “de ninguna manera” ser parte del regreso de “Harry Potter” en su nueva adaptación al formato audiovisual para una serie que podrá verse a través de Max, la futura plataforma de streaming nacida de la fusión entre los conglomerados WarnerMedia y Discovery.

“Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo y estoy seguro de que quienquiera que los haga querrá dejar su propia marca en él y probablemente no quiera tener que descubrir cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo en este en algún lugar”, señaló Radcliffe, en una entrevista con ComicBook.

La saga cinematográfica de Harry Potter.

En ese sentido, dejó en claro que ”definitivamente” no busca “de ninguna manera” ser parte aunque expresó sus buenos deseos para el proyecto: “Les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de que pasen esa antorcha”.

Qué se sabe de la serie

La megaexitosa franquicia literaria de “Harry Potter” tendrá en su nueva adaptación a la autora de los tres libros originales J.K Rowling como productora ejecutiva, quien buscará representar fielmente los hechos narrados en la saga con un nuevo (y hasta por el momento desconocido) elenco.

David Zaslav, el CEO de Warner Bros. Discovery, comentó durante el anuncio en abril que el proyecto tiene un especial sentido para él ya que junto a su esposa les leyeron cada una de las entregas a sus cuatro hijos: “Es realmente movilizante, y por diez años consecutivos las audiencias podrán ver a Harry Potter en streaming, significa mucho”, aseguró el ejecutivo sobre los planes confirmados de la compañía sobre la marca más rentable de su catálogo.

“Estamos encantados de darle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva. ‘Harry Potter’ es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor muy perdurable y una sed por el ‘Mundo Mágico’”, señaló por su lado Casey Bloys, jefe del área de contenido del grupo.

Además, agregó que “en asociación con Warner Bros. Television y J.K. Rowling, esta nueva serie de Max Original se sumergirá en cada uno de los icónicos libros que los fans han seguido disfrutando a lo largo de todos estos años”.

"Harry Potter: regreso a Hogwarts", superproducción de HBO Max por los 20 años del inicio de la saga (Gentileza HBO).

En tanto, la propia Rowling dijo que “el compromiso de Max por preservar la integridad” del material original es “muy importante” para ella: “Estoy expectante por ser parte de esta nueva adaptación que permitirá desplegar un nivel de profundidad y detalles solo posibles en un formato largo y televisivo”, concluyó la británica, que ya había ampliado el universo del joven mago con otras publicaciones, entre ellas las de “Animales fantásticos”, también llevadas a la pantalla grande.

La autora estará acompañada en el rol de producción ejecutiva por Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, y la serie será realizada en conjunto por Max y Warner Bros. Television en colaboración con la casa Brönte Film and TV.

El popular mundo de “Harry Potter” y todas sus narrativas asociadas, que en un principio constaron de siete bestsellers -con más de 600 millones de copias vendidas alrededor del mundo-, crecieron con el paso del tiempo hasta traducirse en tiendas, parques temáticos, y una obra de teatro, entre más, conformando una franquicia que al día de hoy ostenta ganancias de más de 7.000 millones de dólares a nivel global.

Una plataforma que dará pelea

Warner Bros. Discovery lanzarán Max, con la que reemplazarán a las hasta ahora separadas HBO Max y Discovery+. Así, reunirán sus contenidos bajo un mismo paraguas. La fecha estimada en la que llegará a Latinoamérica es el último trimestre de este año.

Max combinará en su oferta las producciones originales de HBO y Max Originals, las películas de Warner Bros., el universo cinematográfico de DC y los títulos de la franquicia ampliada de “Harry Potter” con los programas infantiles, gastronómicos, sobre el hogar y estilo de vida, realities y documentales de marcas como Discovery Channel, HGTB, Food Network, TLC e ID, entre más.

J. K. Rowling, la escritora de la saga, será productora ejecutiva en la serie.

Además, la plataforma ofrecerá una actualización regular de contenidos, con el estreno de cerca de 40 títulos y temporadas de manera mensual

Además de la saga literaria de “Harry Potter”, una tira derivada de la recordada sitcom “The Big Bang Theory” y una nueva precuela de “Game of Thrones”, llamada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”, están entre los contenidos más esperados.

Como parte de este desembarco también llegarán la esperada “The Penguin”, serie derivada de la última película de Batman con el protagónico de Colin Farrell como el icónico villano de Bruce Wayne; “The Sympathizer”, thriller de espionaje basado en la novela homónima y ganadora del Pulitzer; la cuarta temporada de la aclamada “True Detective”, con actuaciones de Jodie Foster y Kali Reis; “The Regime”, con la ganadora del Oscar Kate Winslet; la docuserie “SmartLess: On the Road”, sobre la gira del podcast realizado por los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes; y la serie infantil “Gremlins: Secrets of the Mogwai”. / Agencias

Furor por Harry Potter en Mendoza

Mucha expectativa despertó el estreno de “Harry Potter Sinfónico” el próximo 16 de julio. En dos funciones ya agotadas, la Orquesta Barroca de Mendoza ofrecerá un viaje musical por la mítica banda sonora de la saga, compuesta por el mismísimo John Williams (“Star Wars”, “E.T. El extraterrestre”, “Indiana Jones”, etcétera).

La Orquesta Barroca en una de sus recientes presentaciones. Foto: Gentileza de la Orquesta Barroca de Mendoza.

La propuesta, que en un principio se iba a dar en una función y ante la demanda del público sumó otra más, tendrá lugar en el Teatro Plaza de Godoy Cruz.