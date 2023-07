Soledad Pastorutti reveló qué les dijo a los jugadores antes de entrar a la despedida de Maxi Rodríguez

Soledad Pastorutti reveló detalles emocionantes sobre su participación en la despedida de Maxi Rodríguez el pasado 24 de junio, durante una entrevista en el programa “Algo de Música” transmitido en Luzu TV, el canal de streaming de Twitch y YouTube.

Durante la entrevista en el show, con la conducción de Paula Echeverría y Nacho Elizalde, Sole compartió su experiencia única al haber jugado al fútbol junto a Lionel Messi. Con entusiasmo, expresó: “Jugué al fútbol con Messi, muchachos no lo puedo creer”.

“Antes de salir a la cancha, le dije a los muchachos, la consigna es no me la pasen. No me la pasen les digo. La mayoría eran futbolistas, ¿qué hacía yo ahí?, no sé, pero bueno, estuvo buenísimo”, reveló.

Por otro lado, en el programa recordaron la vez que la talentosa artista realizó la canción “Brindis” junto a Diego Maradona, misma versión que este año le dedicó a Lionel Messi.

“Se la canté a los dos. Cualquier artista popular sueña con esto y a veces ni siquiera me veo ahí. Siento que es otra la persona que está cantando con el Diego o siento que fue otra la que jugó con Messi. Yo todavía no caigo, es como que no puedo creer”, expresó Sole con emoción.

Soledad Pastorutti en el partido despedida de Maxi Rodríguez (Instagram)

Soledad Pastorutti participó del partido homenaje a Maxi Rodríguez y la fiesta posterior. Allí se encontró con Gabriel Batistuta, Luciana Aymar, Mariana Larroquette y María Victoria Vives.

Soledad Pastorutti hizo una reflexión profunda sobre Argentina

En lo que se refiere a la pasión argentina y cómo se vive cada experiencia especial, ya sea con el fútbol, la música o el cine, Sole destacó un punto clave.

“Este es un país maravilloso, muy pasional, y cada cosa que nos pasa, viste que la vivimos de una manera muy especial, con el Diego, con Fito, con Charly, con Biza, con Nico, creo que cada uno que le pase algo con el cine”, dijo.

“Y eso está buenísimo Argentina, todo lo que tenga ese tinte celeste y blanco, viste, no sé, hoy se lo podemos transmitir al mundo entero y creo que somos en eso un ejemplo para muchas naciones”, concluyó.

