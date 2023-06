Un experimento social de TikTok arrojó que los jóvenes no reconocen a Soledad Pastorutti

Las redes sociales nunca dejan de sorprender, sobre todo TikTok, que desde que llegó a cada rincón del mundo debido a la pandemia, no detuvo su paso, incluso reemplazando las largas horas que le dedicábamos a otras apps.

Dentro de la red social china encontramos de todo: aficionados a la cocina y al maquillaje, influencer que crean su propio estilo de contenidos, famosos que buscan incursionar y actualizarse con las nuevas generaciones y hasta periodistas o fans de la comunicación.

La Sole no fue reconocida entre los jóvenes de tiktok

Es normal ver también los experimentos sociales, donde un usuario, normalmente con una gran cantidad de seguidores, recorre las calles de su localidad, preguntado sobre diferentes temas y desafiando a la gente que se encuentra para que hagan algún reto para conseguir premio a cambios.

Esto fue lo que ocurrió días atrás y tiene de protagonista a Soledad Pastorutti. El usuario @nicogimenezz18, conocido por hacer estos experimentos, preguntando por temas y famosos que nadie podría desconocer, pero que termina dejando en evidencia que no todo es como parece.

El creador de contenidos, que posee más de 82 mil seguidores en TikTok, increpó a varios grupos de jóvenes con una foto de la cantante en su celular preguntado “si yo te muestro esta foto, ¿sabes quién es?”.

Esperando que al menos una persona dijera que quien estaba en esa postal era Soledad Pastorutti, el joven se llevó una gran sorpresa y recibió respuestas como: “Es una periodista, pero no sé quién es”, “modelo, parece”, “me suena ¿Lali? o “es la novia, la esposa de un cantante famoso, pero no me acuerdo como se llamaba”.

El clip, que ha sido subido con edición para darle un aspecto más humorístico, ya supera los 88 mil likes y tiene cerca de mil comentarios, donde los internautas quieren creer que es todo armado por la ignorancia ante no reconocer a una de las artistas más famosas de nuestro país.

