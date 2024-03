The Beatles y su propia versión del Monopoly: los detalles de la edición especial

Si de clásicos se trata, hay una banda icónica que será recordada por todos los tiempos en todo el mundo: The Beatles. Por otro lado, si de juegos de mesa se trata, hay uno que todos han jugado o visto alguna vez: Monopoly.

The Beatles, de izquierda a derecha, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney.

Estas dos marcas reconocidas mundialmente se unen en una nueva versión del clásico juego y promete diversión de otro nivel para aquellos fanáticos de la banda británica.

The Beatles. (Gentileza Apple Corps)

Aunque el Monopoly ha sido clave en varias peleas familiares cada vez que un grupo se dispone a jugar una partida, tal vez el hecho de que los Beatles sean la base de esta nueva edición permita que las peleas terminen en karaoke. Por el momento no tiene fecha de venta pero seguramente será este año.

Los detalles del Monopoly de The Beatles

La versión The Beatles Monopoly tiene su propia descripción oficial del producto. Según lo expresado en Amazon, dice: “El juego de mesa más popular del mundo, Monopoly, se une a la banda de rock and roll más legendaria del mundo, The Beatles, en esta edición que celebra la música y la vida de los Beatles con álbumes, singles, películas e incluso Abbey Road Studio”.

Cómo es la versión del Monopoly de The Beatles. / WEB

Es un juego de mesa con seis piezas coleccionables inspiradas en canciones famosas como “Here Comes the Sun”, “Maxwell’s Silver Hammer”, “Strawberry Fields Forever”, “I Am the Walrus”, “Rocky Raccoon” y “Octopus’s Garden”.

A su vez, las tarjetas utilizadas para jugar tendrán las imágenes de entradas de shows y portadas de sus álbumes. 16 de ellas serán las “Beatlemanía”, las otras 16 serán “Fab Four” y hasta dinero personalizado.

Una de las cosas más emocionantes del juego es que tiene 32 espacios especiales llamados “Listening Parties” y 12 lugares especiales llamados “Conciertos”, que les permiten a los jugadores expandir su dominio mientras juegan.

La licencia oficial de este juego es de USAOpoly. Este es el encargado de editar y fabricar este tipo de juegos de mesa que son líderes en todo el mundo.