Mónica Farro aseguró que un político le ofreció “30 mil dólares” por sexo: “Fui muy tonta en... ”

Mónica Farro, reconocida vedette uruguaya, reveló en el programa de streaming ATR, en Vale Todo, detalles sobre las propuestas más polémica que recibió a cambio de sexo. Durante su participación, Farro compartió sus experiencias y mencionó a un político que le ofreció una abundante suma de dinero.

M. Farro decidió hablar abiertamente sobre el tema y describió con lujo de detalle las ofertas que le hicieron. “Plata me han ofrecido pero fui muy tonta ya que nunca agarré porque siempre estuve como casada o comprometida, de novia. Una boluda importante”, comentó la vedette. A pesar de las tentadoras propuestas, Farro explicó que siempre las rechazó debido a su situación sentimental en esos momentos.

La vedette prefirió no revelar la identidad de la persona que le hizo estas propuestas, pero confirmó que se trataba de un político. “¿Un político? Sí, alguien que tampoco lo nombraría. ¿Cuánta plata? Ahora por ahí no es tanto pero en ese momento 20 mil dólares lo era. O 30 mil dólares. Ahora también es plata pero quizás no te rinde tanto como habría rendido hace unos años”, agregó.

Además de las ofertas monetarias, Farro mencionó otros regalos valiosos que también rechazó. “Tenía un fanático que una vez me quiso regalar un auto cero kilómetro y lo rechacé. Me hacía ofertas así. No sé las acepté”, asumió la vedette.

Mónica Farro reveló la cantidad de veces que tuvo relaciones sexuales en un día

Durante la entrevista, Mónica Farro también sorprendió al responder una pregunta sobre cuántas veces había tenido relaciones sexuales en un solo día. La actriz reveló que su récord personal fue de 16 veces, y explicó que esta marca fue alcanzada con el padre de su hijo. Sin embargo, lo que más impactó fue que este récord no se estableció en un día completo, sino en tan solo seis horas.

Farro detalló que la experiencia ocurrió durante un viaje en barco de Buenos Aires a Uruguay, el cual tenía una duración de seis horas. “Pasamos todo el viaje haciéndolo”, comentó la vedette.