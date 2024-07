Bautista Mascia podría cumplir un gran sueño tras ganar Gran Hermano: de qué se trata

Bautista Mascia es el ganador de la edición 2024 de Gran Hermano, tras haber estado casi 7 meses aislado en la casa más famosa del país. El jugador elegido por el público para recibir el gran premio, es cantante y tiene una carrera que es conocida tanto en Uruguay como en Argentina y está a punto de cumplir un gran sueño.

El joven uruguayo es músico y exrugbier conocido por ser guitarrista y vocalista del grupo de cumbia pop Toco Para Vos. Bauti tiene 27 años y en 2013 creó junto a sus amigos el grupo musical, el que también integró su prima María “Meri” Deal como vocalista principal, con el que se hicieron conocidos no solo en su país, sino también en países limítrofes.

Toco para vos

Sin embargo, en septiembre de 2020 lanzó su primer sencillo como solista, el que tituló “Un cuento”, y en octubre de ese mismo año inició su carrera como solista, con el lanzamiento de un EP titulado “Piloto” compuesto de seis canciones combinando trap, R&B y pop acústico.

Su carrera musical se puso en pausa los siete meses que estuvo en la casa de Gran Hermano, pero no fue en vano. Es que el joven ganó gran popularidad y logró que su música se conozca aún más, a tal punto que uno de los temas que lanzó mientras estaba participando del reality, “Ya no me duele” ft. Cele Arrabal, se convirtió en uno de los más escuchados en Argentina.

El mensaje de Warner Music para Bautista Mascia tras consagrarse campeón de GH

El cantante y compositor se consagró como campeón del reality con el 56,2% de los votos y recibió mensajes de felicitaciones y de apoyo en las redes sociales. Sin embargo, uno llamó especialmente la atención, ya que estaba vinculado con su carrera artística, la que retomará próximamente tras la finalización del programa.

El joven ya había firmado contrato, previo a ingresar al juego, con Warner Music, sello discográfico que lo acompaña desde que formaba parte de Toco para Vos. Pero ahora sus fanáticos esperan que su carrera despegue aún más, por lo que podría cumplir su gran sueño de ser una estrella de la música.

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano.

“El orgullo es total! @bautimascia es el ganador de #GranHermano #Argentina y no podemos estar más felices. Grande Bauti, Felicitaciones! #BautiMascia #WarnerFam”, escribieron en la cuenta oficial de la compañía discográfica.

Y luego compartieron otro mensaje: “Haber acompañado a @BautiMascia durante toda su carrera nos llena de orgullo y alegría. ⋆.˚✮✮˚.⋆ Para celebrar esta victoria enorme, le subimos el volumen a su música en @SpotifyARG”.

Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano.

Si bien Bautista ya es conocido, sobre todo en Uruguay, reconoce que le queda camino por recorrer en lo artístico para llegar a un público más amplio. La popularidad que le dio su paso por Gran Hermano y el apoyo de la discográfica podría ser solo el inicio de este gran sueño del uruguayo.

Bauti y Meri Deal