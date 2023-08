Tras la muerte de Mariano Caprarola, quiénes son las otras siete víctimas de Aníbal Lotocki que lo denunciaron

El fallecimiento de Mariano Caprarola a los 48 años volvió a poner bajo los reflectores al cirujano plástico Aníbal Lotocki, cuyas acciones han generado una serie de denuncias preocupantes en relación con su práctica médica.

Estos testimonios vívidos y estremecedores arrojan luz sobre un patrón alarmante de mala praxis. Silvina Luna es la víctima más renombrada de los procedimientos de Lotocki. La actriz se encuentra internada en terapia intensiva luchando por su vida.

Además, Pamela Sosa, ex pareja de Lotocki, lo denunció enérgicamente las consecuencias de los tratamientos estéticos que recibió.

“¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien”, soltó.

Pamela Sosa volvió a hablar tras su cruce con Aníbal Lotocki. (Captura de pantalla).

“Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, agregó.

Por otro lado, Gabriela Trenchi compartió su desgarradora experiencia de la aplicación indebida de metacrilato por parte de Lotocki, resultando en severos daños renales y una pesadilla médica.

Gabriela Trenchi contando su testimonio "A la tarde". (Foto: Captura de pantalla)

Trenchi dejó en claro su preocupación: “Yo tengo estudios hechos en el Hospital Italiano y en la clínica Favaloro donde los mismos médicos me dicen que da miedo lo que ven, que es una bomba de tiempo. Me dicen: ‘que Dios te ilumine hasta cuando puedas vivir porque ese material no se puede sacar’”.

Por otra parte, Stefanía Xipolitakis, también conocida como Stefi, expresó: “Le deseo una pronta recuperación a Silvina Luna. A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

Stefy Xipolitakis.

Fran Mariano, ex participante de Cuestion de Peso, habló sobre cómo Lotocki realizó procedimientos en su cuerpo sin su consentimiento, dejándolo con resultados no deseados y causándole angustia emocional: “Él me tenía atrapado, era un encantador de serpientes”.

Fran Mariano en "Nosotros a la mañana".

Virginia Gallardo compartió su experiencia personal después de someterse a un procedimiento de levantamiento de glúteos con Lotocki: “Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento.

Y añadió: “Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son 10 minutos, dos inyecciones con anestesia local”.

Virginia Gallardo llorando en "Socios del espectáculo" por su salud. (Foto: Captura de pantalla)

El caso más grave es el del empresario Cristián Zárate, quien se convirtió en la primera víctima mortal de las intervenciones de Lotocki.

Zárate buscaba una dermolipectomía para eliminar grasa y corregir una hernia abdominal. Tras dos procedimientos, Zárate quedó bajo observación debido a una pérdida de sangre significativa.

Su estado empeoró, y Lotocki llegó después de una hora, pero Zárate sufrió un paro cardíaco durante un examen clínico. Pese a los esfuerzos, falleció.

El fallecimiento de Mariano Caprarola

Este jueves, Mariano Caprarola murió a los 49 años. Ángel de Brito y el programa A La Tarde confirmaron la triste noticia de su fallecimiento, quien estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

“Falleció Mariano CAPRAROLA. Estaba Internado en el IADT”, comunicó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

El último adiós a Mariano Caprarola

El productor de moda “estaba internado haciéndose los controles de rutina por la calcificación renal, que hacía periódicamente, por las complicaciones derivadas de las cirugías. Otra víctima más”, informó el conductor de LAM (AméricaTV).

“Hace muchos años, que se internaba por este problema, más la sustancia que intentaba sacarse del cuerpo”, añadió el periodista de espectáculos.

Caprarola, era amigo de Aníbal Lotocki y denunció al médico, a quien tildó de haberle “inyectado la muerte”. El hombre se intervino en 2010, cuando ingresó al quirófano por una cirugía de glúteos, al igual que Silvina Luna, y la intervención le trajo duras consecuencias a su salud.

