De la amistad a la traición: la escalofriante denuncia pública de Mariano Caprarola a Aníbal Lotocki

El reconocido productor de moda, Mariano Caprarola, murió este 17 de agosto y la denuncia que le realizó a Aníbal Lotocki, quien era su amigo y le inyectó metacrilato como a Silvina Luna, volvió a salir a la luz con otra connotación. En 2010 se operó con el polémico médico, lo que le trajo importantes complicaciones a su salud.

Caprarola sufría insufiencia renal y se sometía a tratamientos para poder seguir con una vida normal. Según informó Ángel de Brito, el panelista de “La Jaula de la Moda” estaba internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

En julio de este año, cuando el tema de Luna estaba en pleno auge por su internación, Caprarola rompió el silencio en Socios del Espectáculo (Eltrece) y apuntó directamente conta Lotocki. “Me inyectó muerte”, fue la escalofriante frase que usó el diseñador para referirse a la cirugía de glúteos que le realizó quien para él era una persona de confianza.

“Yo tengo una insuficiencia renal, eso lo va a determinar la Justicia cuando lo metan preso. Voy a salir a decir que es un asesino, hoy no puedo. Es un momento muy triste, Silvina es una gran amiga”, señaló, visiblemente quebrado y afectado.

Los integrantes del ciclo de Magazine tendrán una función vía streaming

Mariano Caprarola se sintió traicionado por Aníbal Lotocki

“No lo puedo nombrar, me provoca un dolor en el alma muy grande, porque fui garante de su clínica en Belgrano. En ese momento era muy pendejo e hice algo muy estúpido, por ser chico, por no pensar en las consecuencias. Nunca pensás que un amigo te va a traicionar. Que te va a inyectar muerte”, fue la frase que más resonó, ya que el médico no solo perjudicó a personas conocidas del medio, sino también cercanas a él.

Mariano Caprarola habló en "Socios del espectáculo" sobre Aníbal Lotocki. (Foto: Captura de pantalla)

“Me operaron para sacar el metacrilato. Si yo digo quien le protege, aparezco en un zanjón muerto. No puedo decirlo, tengo una madre de 91 años. Son dos los hijos de puta, él y el que lo protege”, denunció públicamente en su momento, sin dar nombres por miedo a que le suceda algo.

“No pude volver a hablar con él. Y a vos te digo, doctor, esta nota la hago para que no se atiendan más con vos”, concluyó Mariano Caprarola.

Seguí leyendo