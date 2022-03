Angustiadísimo, Mariano Caprarola denunció que le mataron a su perro

Mariano Caprarola es uno de los productores de moda que, sin importarle el famoso al que esté evaluando, va a criticarlo sin filtros. Pero la noticia que hoy lo tiene como protagonista nada tiene que ver con los looks de personalidades.

El panelista de “La jaula de la moda” compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve angustiadísimo por la reciente muerte de su perro. En la grabación, denuncia que lo mataron y pide ayuda.

“No suelo hacer estas cosas, pero hace dos semanas entregué a mi perro al cuidado de un lugar para que mi mamá pueda venir a Mar del Plata a visitarme y fue agredido y hoy se nos murió en el peor de los estados”, dice en la grabación.

“No quiero que pase nunca más esto, no voy a denunciar. Solo pido que me colaboren para que este lugar no tenga nunca más perros al cuidado. Les agradezco a todos”.

Antes de filmar el video en el que se muestra llorando y muy triste, Mariano Caprarola se despidió de su mascota con varias fotografías de él y un texto pidiendo justicia y nombrando a la guardería en la que confió.

“Con mi mamá decidimos dejar a nuestros perritos al cuidado de la guardería @laslunasmascotas para que ella pueda venir a visitarme unos días a Mar del Plata. Y a Benicio nos lo devolvieron maltratado y completamente lastimado!”, revela y luego confirma: “Hoy Beni murió y el dolor es inexplicable”.

“No suelo hacer estas cosas pero estoy desesperado! Necesito que esto llegue a la mayor cantidad de personas posible y me ayuden compartiendo. Los animales son parte de nuestra familia, Beni era un hijo para mí y estas personas no merecen ni deben tenerlos nunca más a su cuidado! Te amo Beni y te voy extrañar toda la vida, vuela alto”, añadió.