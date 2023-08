Aníbal Lotocki se intenta borrar de la muerte de Mariano Caprarola: “No tengo ninguna denuncia de ese muchacho”

El panorama médico y legal que rodea al cuestionado cirujano Aníbal Lotocki se complica aún más después de la trágica muerte de Mariano Caprarola.

Distintos pacientes del polémico médico han expresado sus preocupaciones, especialmente en relación al estado crítico de salud de Silvina Luna, quien está luchando contra los efectos secundarios de una intervención.

El fallecido critico de modas contó tiempo atrás como fue su noviazgo con Jorge Ibáñez.

El doctor, quien enfrenta múltiples procesos judiciales, envió un audio a un familiar de una paciente, desvinculándose de la muerte de Caprarola y defendiendo su posición respecto a su propia responsabilidad y la situación de Silvina Luna.

El audio de Aníbal Lotocki

En el audio de WhatsApp difundido en el programa LAM, Lotocki comienza diciendo: “Está perfecto, está perfecto que no confíes en mí y que a pesar de lo que te dije de que no tiene nada en los glúteos, se haga una ecografía para que corrobores en el estudio que no tiene nada raro y está perfecto”.

Lotocki sugiere que se realice una resonancia para determinar la ubicación de los tensores y abordar el problema. Además, aborda la situación emocional de la paciente, destacando que no puede hacerse responsable de todas las informaciones que se difunden en los medios.

En relación a la muerte de Mariano Caprarola, el polémico cirujano se desvincula con frialdad: “Un chico que se muere porque le cortaron una arteria, o no sé qué pasó, que se desangró... No hablan de quien hizo la mala praxis, hablan de alguien como yo, que lo operé hace 13 años y aparte no tengo ninguna denuncia de nada con este muchacho”.

La trágica muerte de Mariano Caprarola ha intensificado el escrutinio sobre Lotocki y su historial médico, poniendo de manifiesto la necesidad de una mayor regulación y supervisión en la industria de la cirugía estética para evitar casos similares y garantizar la seguridad de los pacientes.

