Fran Mariano compartió más detalles del calvario que sufre tras pasar por las manos de Aníbal Lotocki

Fran Mariano, quien fue conocido mediáticamente por participar del programa Cuestión de Peso, contó en su visita al programa “Nosotros a la Mañana” el calvario en que se ha transformado su vida actual por haber pasado por las manos de Aníbal Lotocki, quien le dejó el rostro desfigurado, según Ciudad Magazine.

“¿Vos fuiste a lo de Lotocki a lo que te haga la cara de Ricky Martin?”, le preguntó el Pollo Álvarez y el invitado respondió: “Él me fue creando la necesidad”.

Fran Mariano

Por una parte, el joven relató: “Yo tenía 21 años, había perdido a mi mamá hace muy poco y quería estar bien; yo estaba muy vulnerable, entonces ir a lo de Lotocki era como ir a terapia”.

Y fue allí cuando el ex participante del programa de El Trece lanzó un comentario contundente: “Y él empezó a practicar conmigo como si yo fuera Frankenstein”.

Fran Mariano apuntó contra Aníbal Lotocki.

Por otro lado, Fran Mariano dio más detalles acerca de qué fue lo que le inyectó en el rostro Aníbal Lotocki y reveló más datos sobre cómo era el lugar donde operaba.

“En la biopsia que me hice salió que me puso aceite de motocicletas. Yo me comí un sándwich y una gaseosa media hora antes, cuando en cualquier lugar te piden ayuno”, manifestó.

Además, Fran puntualmente contó sobre una parte de su rostro en específico: “Tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y se me estaba metiendo en el ojo. Tengo lentes de contacto porque sino no veo”, algo que dejó a todos sorprendidos.

Respecto del lugar físico donde el denunciado realizaba sus intervenciones, el joven contestó: “En una casona antigua, no era una clínica, las camas que habían eran de hierro”.

En otro medio, el ex Cuestión de Peso explicó que le sacaron las sustancias, pero que le quedaron cicatrices. “Gustavo Sampietro (el cirujano que lo está tratando)me lo pudo sacar, me explicó que iba a quedar una cicatriz en las incisiones”, concluyó su relato Mariano.

Silvina Luna, otra víctima de Aníbel Lotocki

Desde hace un tiempo, Silvina Luna atraviesa una situación complicada de salud que derivó en varias internaciones. La actriz se realizó, hace unos años, a una cirugía estética con Aníbal Lotocki y le trajo complicaciones a su cuerpo, principalmente a sus riñones por lo que debe someterse a un tratamiento de diálisis.

Silvina Luna t. Gentileza: TN.

La artista fue una de las tantas mujeres que denunció a Lotocki, condenado por la justicia por mala praxis. A ella le inyectó metacrilato en los glúteos generándole secuelas complicadas y permanentes en su salud.