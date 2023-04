Silvina Luna mostró en sus redes cómo es el tratamiento de diálisis que le permite seguir viviendo

Desde hace un tiempo, Silvina Luna atraviesa una situación complicada de salud que derivó en varias internaciones. La actriz se realizó, hace unos años, a una cirugía estética con Aníbal Lotocki y le trajo complicaciones a su cuerpo, principalmente a sus riñones por lo que debe someterse a un tratamiento de diálisis.

La artista fue una de las tantas mujeres que denunció a Lotocki, condenado por la justicia por mala praxis. A ella le inyectó metacrilato en los glúteos generándole secuelas complicadas y permanentes en su salud.

Meses atrás, se supo que Silvina debe trasplantarse pero aún no está en lista de espera para un trasplante de riñón. Mientras, debe asistir tres veces por semana a realizarse diálisis, un tratamiento de cuatro horas que le permite seguir viviendo y por primera vez compartió detalles en sus redes.

Su vida cambió por completo a raíz de esa cirugía estética e hizo un proceso personal para poder salir adelante y enfrentar su nueva realidad.

“Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pase a una etapa de aceptación de lo que es”, confesó Silvina Luna al pie del video

Silvina Luna mostró cómo es su rutina de diálisis de cuatro horas.

“Esta máquina que tengo conectada a mi, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas”, contó sobre su tratamiento.

Y aclaró: “Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más”.

“A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más... esto es día a día en base a como me siento organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos!!”, añadió.

Silvina Luna pidió que dejen de criticar sus cambios físicos

Silvina Luna compartió un mensaje sobre el amor propio en sus redes sociales y conmovió a gran parte de sus seguidores.

“Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento”, contó la modelo en un video que publicó en su perfil de Instagram.

Según expresó, recibió muchos mensajes de haters por su haber experimentado un cambio en su cuerpo: “Ayer subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar”.

Silvina Luna tuvo que solicitar un trasplante de riñón. Gentileza: TN.

“Me preguntaban qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42 años, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”, reflexionó la modelo recordando las cirugías estéticas que casi le cuestan la vida.

Para terminar con su mensaje, agregó: “Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se hablan de los cuerpos de los otros”.

“A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”, cerró.