En un video que se hizo viral, Silvina Luna pidió que dejen de criticar sus cambios físicos

Silvina Luna hace unas horas atrás, compartió un mensaje sobre el amor propio en sus redes sociales y conmovió a gran parte de sus seguidores. “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento”, contó la modelo en un video que publicó en su perfil de Instagram, según informó TN.

Según expresó, ha recibido muchos mensajes de haters por su haber experimentado un cambio en su cuerpo: “Ayer subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar”.

“Me preguntaban qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42 años, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”, reflexionó la modelo recordando las cirugías estéticas que casi le cuestan la vida.

Para terminar con su mensaje, agregó: “Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se hablan de los cuerpos de los otros. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”.

“Aferrándome a la vida”: el mensaje de Silvina Luna tras comunicar que está esperando un trasplante de riñón

A mediados del mes de febrero, Silvina Luna reveló que necesita un trasplante de riñón. Sus problemas de salud se originaron luego de enfrentarse a una mala praxis durante una intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki, quien en las últimas horas se mostró indiferente ante el grave cuadro que atraviesa la modelo.

Luego de que se conociera que está en lista de espera del INCUCAI, la ex Gran Hermano compartió un mensaje en su cuenta de Instagram donde describió cómo está su estado de salud actualmente.

“Estoy agradecida por la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas, medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia”, comenzó diciendo.

El emotivo descargo de Silvina Luna. Gentileza: TN.

Luego, explicó a qué se enfrentará de ahora en más: “Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo, pero pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que estoy padeciendo hace 12 años. Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido a las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”

Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, acusaron a Aníbal Lotocki de realizar cirugías estéticas con sustancias prohibidas y en cantidades desmedidas, lo que les provocó graves lesiones en el cuerpo y en la salud.