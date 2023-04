Fran Mariano rompió en llanto al acusar a Aníbal Lotocki de haberle desfigurado el rostro por una mala praxis

Fran Mariano fue como invitado al piso de Intrusos y, en su presentación, rompió en llanto al mostrarle a Flor de la V cómo tenía el rostro tras varias operaciones. Según contó, todo comenzó por una mala praxis de Aníbal Lotocki quien debía retocarle la nariz y le operó toda la cara.

“No puedo creer cómo tenés la cara, Mariano. No lo puedo creer…”, dijo la conductora al acercarse a saludar al invitado. “Yo tampoco… Lotocki me desfiguró”, afirmó Fran.

“Hice la biopsia y él me inyectó aceite de motocicleta en la cara. Tenía aceite en las cejas, en los párpados, eso se estaba cayendo y se me estaba metiendo en el ojo. Tengo lentes de contacto porque sino no veo”, contó en vivo y dejó a todos sorprendidos.

Luego, explicó que le sacaron las sustancias, pero que le quedaron cicatrices. “Gustavo Sampietro (el cirujano que lo está tratando)me lo pudo sacar, me explicó que iba a quedar una cicatriz en las incisiones”.

Impactante relato de Fran Mariano, exparticipante de Cuestión de Peso

Más adelante en la entrevista con el ciclo de AméricaTV, relató cómo fue el día de la cirugía que había pactado por canje, ya que él estaba en el Bailando por un sueño.

“Yo me desperté en medio de una cirugía con él porque no me anestesió bien y empecé a sentir dolor”, expresó.

“Él me dijo que era metacrilato, pero me llenó la cara de ese aceite y a los 2 años se me empezó a hinchar la cara”, reveló y comentó que decidió operarse con Lotocki porque operaba a todos los famosos y eso le inspiraba confianza.

“Yo no quería esto, yo fui porque quería sentirme una persona normal porque tengo una historia detrás”, dijo y luego confesó que la razón que lo llevó hasta el consultorio es que quería aparentar ser otra persona. Fran Mariano reveló que fue abusado por su hermano mayor y estudia abogacía para meterlo preso.