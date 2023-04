Tras el caso Silvina Luna, el médico Aníbal Lotocki ahora es acusado de un homicidio

El médico Aníbal Lotocki enfrenta una causa por homicidio simple con dolo eventual en la que se investiga la muerte del empresario Cristián Zárate, quien fue intervenido por el cirujano en abril de 2021.

La pericia de la Junta Médica determinó que Lotocki utilizó documentos falsos para obtener el consentimiento del paciente y alteró su historia clínica.

Según el fiscal Pablo Recchini, Lotocki también fue responsable por no contar con una unidad de terapia intensiva en su clínica, CEMECO, y por no ser un médico especialista en cirugía general, lo que podría haber sido determinante en el desenlace del caso.

Aníbal Lotocki deberá cumplir cuatro años de prisión, de los cuales tres tendrán que ser efectivos, por la causa Silvina Luna

Zárate sufría de diabetes tipo II, y no se realizaron chequeos previos para evitar complicaciones con su enfermedad de base.

Los médicos que participaron en la Junta aseguraron que Zárate fue mal intubado cuando se descompensó, y que Lotocki lo operó en un momento en que el Gobierno de la Ciudad solo permitía intervenciones quirúrgicas en casos de urgencia con riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19.

La Fiscalía considera que Lotocki cometió homicidio simple con dolo eventual y ha solicitado su declaración indagatoria en relación al caso de Zárate.

El cirujano ya tiene una condena previa a cuatro años por haberle ocasionado lesiones graves a la modelo Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi a las que también intervino. Lotocki fue inhabilitado por cinco años como consecuencia de este caso.

Silvina Luna habló del trasplante de riñón que necesita para mejorar su calidad de vida

La salud de Silvina Luna preocupó a todos luego de que se supo que la actriz deberá ser trasplantada porque sus riñones no funcionan. Una cirugía estética que se hizo hace unos años con Aníbal Lotocki le trajo complicaciones a su cuerpo en general y ahora pelea para salir adelante.

Fue en Intrusos que contaron que la artista está a la espera de un trasplante de riñón. Mientras, tres veces por semana debe realizar la terapia renal sustitutiva a la que deben someterse aquellos pacientes que sufrieron la pérdida de la función renal o tienen un fallo renal.

Luego de que trascendió la información, Silvina hizo uso de sus redes para agradecer el cariño que le hicieron llegar sus seguidores y a los medios que publicaron su historia.

“Estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento”, comenzó el posteo de la exvedette.

“Gracias a todos los periodistas de todos los medios gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia”, siguió.

Finalmente, se refirió a cómo enfrenta este proceso: “Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo.

Y luego apuntó contra Lotocki, aunque sin mencionarlo, y a la inyección de metacrilato que él le proporcionó: “Pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que vengo padeciendo hace 12 años. Gracias nuevamente a todos”

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, cerró Silvina Luna.