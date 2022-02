Condenaron a Aníbal Lotocki, el cirujano de las famosas, a cuatro años de prisión por lesiones graves

La Justicia condenó a cuatro años de prisión al cirujano Aníbal Lotocki, conocido en el mundo del espectáculo por los casos de mala praxis a famosas como Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, quienes sufrieron severos problemas de salud luego de las operaciones.

El veredicto, que se conoció esta mañana a través de Zoom, también incluye la inhabilitación por cinco años para Lotocki.

En sus últimas palabras, el cirujano aseguró que estaba angustiado por todo lo que vivió estos años: “Las cosas que se han dicho sobre mí, sobre mi persona, sobre mi actuar profesional, se me atacó a diestra y siniestra. Publicaciones en redes sociales y en todos los lugares”.

Silvina Luna y Stefy Xipolitakis, dos de las víctimas del cirujano Aníbal Lotocki

“No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita. En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”, reflexionó.

Pese a sus palabras, finalmente la Justicia declaró culpable a Lotocki por lesiones graves y le dictó una sentencia de cuatro años de cárcel (la fiscalía había pedido siete años y nueve meses), además de la inhabilitación para ejercer la medicina durante un lustro.