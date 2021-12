El fiscal pidió casi ocho años de cárcel para Aníbal Lotocki, el “cirujano de las famosas” acusado de mala praxis

La fiscalía pidió 7 años y 9 meses años de prisión para Aníbal Rubén Lotocki, acusado por “lesiones graves” y mala praxis por cuatro famosas modelos. El juicio había comenzado en agosto de este año.

Según destaca TN, entre las denunciantes se encuentran Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, todas afectadas con diferentes problemas de salud tras las operaciones practicadas por el profesional.

El artículo 90 del Código Penal establece eso para las lesiones graves en caso de que se produjera “una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”.

En abril, a Lotocki lo habían detenido por otro caso, el de la muerte de un paciente en su clínica de Caballito, Cristian Adolfo Zárate, un hombre de 50 años que se había realizado una dermolipectomia en el centro de estética ubicado en la calle Colpayo 20. Tras el procedimiento, había quedado internado en observación, pero su estado de salud se agravó horas después.

Esa causa lo llevó a la cárcel, pero luego la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación bajo fianza. El tribunal entendió que no había riesgo de fuga y le impuso una caución de 5 millones de pesos.

Las secuelas de Silvina Luna tras su cirugía estética

Cuando Silvina Luna decidió operarse estéticamente los glúteos jamás imaginó que su salud cambiaría para siempre. A partir de esa cirugía, realizada por Aníbal Lotocki, quedó con una insuficiencia renal crónica.

Debido al relleno utilizado, que contenía microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA), se le desató una reacción inflamatoria que produce granulomas y en consecuencia un aumento de la vitamina D, lo que eleva los niveles de calcio en sangre.

La semana pasada Silvina Luna subió una foto donde se mostró en una camilla de hospital, con suero y la mirada perdida. Tras la preocupación que generó su internación, el sábado comunicó en sus redes que recibió el alta.

“Hola, buen día a todos. Me dieron de alta y quería compartirlo básicamente con ustedes que estuvieron ahí haciéndome compañía todos estos días con sus lindos mensajes, recomendándome nutricionistas y terapias alternativas. Me voy a poner con todo eso. Gracias infinitas y ya les iré contando novedades”, agradeció mirando a cámara mientras sonaba “No woman, no cry” de Bob Marley.

“Disfrutando acá del solcito de este día hermoso, apreciando todo de una manera diferente después de haber estado esos cinco días internada. Así que les deseo un feliz sábado para todos”, reflexionó Silvina.