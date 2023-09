La mamá de Tomás Holder rompió en llanto al relatar los padecimientos de su hijo

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en plena revelación de las sentencias del Bailando 2023 y llamó la atención de todos. El mal momento que pasó el joven tiktoker quedó registrado por las cámaras de América TV y su madre lo vio todo en vivo, por lo que se preocupó y no la pasó bien al estar lejos de su hijo.

Gisela accedió a hablar con Intrusos e hizo declaraciones sobre su hijo, quien lleva un tiempo con descompensaciones cada vez más seguidas debido a su salud mental. “Ver las imágenes de él me ponen mal”, comentó la madre y aseguró que previo a que arraque el programa, Holder le contó que tenía fiebre.

“Después vi la tele y que se descompuso. No sabía a quién escribirle”, conto con angustia, ya que vio todo por televisión, junto a sus hijos más chicos. “Yo lo conozco y cuando lo veo llorar en la cochera, dije: ‘Está con un ataque de pánico’. Y me empezó a poner mal”, dijo.

“Mis hijos más chicos estaban viendo conmigo y el más chico, que habla muy poco, empezó a gritar, a llorar, a decir: ‘Llamá a mi hermano, vamos a buscarlo’. Y no sabía cómo explicarle que estábamos lejos. No sabía qué hacer”, agregó Gisela, conmovida.

Cómo actuar ante las ataques de pánico que pueden hacer sentir que se va a morir. El episodio que vivió el influencer Tomás Holder en pleno programa Bailando 2023 puso nuevamente el tema en agenda.

“Tomás siempre sufró bullying por cómo es, después empezó a entrenar un montón, formó el cuerpo que formó. En muy poco tiempo se hizo conocido en TikTok haciendo un personaje del ‘Tincho’, que es cómo se le dicen a los chetos. Cosa que no es así, porque venimos de una familia humilde. Y tiene que sostener el personaje de pibe millonario, careta, que tampoco lo es. Pero él se hizo conocido así y no lo puede sostener más”, subrayó la mujer

“Es terrible, yo le vengo diciendo que se suelte, que no sostenga más eso, que la gente ya sabe que no es un pibe de guita de Rosario. Lo único que tiene es a su mamá, a sus hermanos. Se tiene que soltar, tiene que disfrutar. Todos los días hablo con él y le digo que vaya a un psiquiatra que lo ayude. Pero él no quiere, no quiere que lo mediquen”, explicó Gisela sobre la salud de Holder.

El miedo de Tomás Holder de irse del Bailando y su dura infancia

Además, Gisela confirmó que Tomás temía que le ocurra lo mismo que cuando ingresó a la casa. “El tenía miedo de ser el primero en irse del Bailando, igual que en Gran Hermano, que fue el primer eliminado. Y yo le dije: ‘¿Y qué importa? Si te vas, te vas. Disfrutá lo que estás haciendo’. Pero el bullying a la edad de ellos es terrible”, sostuvo la mujer.

“A mi me boludean, también, me decían que me quería levantar a (Marcelo) Tinelli. Pero a mi me importa tres carajos. Es un show. Pero yo soy adulta y a él le afecta todo este circo terrible que no es real”, agregó a continuación sobre los efectos de la fama en su hijo.

Luego, en otro momento de la charla contó sobre la infancia y adolescencia de su hijo. “Cuando era chico, a él lo cargaban mucho conmigo, porque yo era muy jovencita. Y después, cuando iba a la secundaria, me dijo que no quería que yo lo fuera a buscar al colegio”.

“Después lo cargaban con su cuerpo, porque era alto pero muy, muy flaquito. Y le costaba encajar, porque era muy tímido. No es muy de hablar, él habla más en un TikTok, en un Instagram, pero no es mucho de hablar. Y empezó a entrenar, a entrenar, se obsesionó con el entrenamiento y logró el cuerpo que tiene hoy”, contó.

“El papá de él no estuvo nunca, venía una vez cada tanto. Nunca nos pasó plata. Siempre recuerdo que yo me compré un termo, un café y un paquete de azúcar, y hacía café que vendía en la calle para darle de comer a Tomás. Lo llevaba a comer a una guardería maternal desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Yo vivía en una villa con Tomás y el papá nunca estuvo, así que que ahora no venga a decir nada. Con él pasamos las mil y una”, contó entre lágrimas.

Seguí leyendo