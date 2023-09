Tomás Holder sufrió una descompensación en vivo y tuvo que abandonar el Bailando 2023

Este miércoles, uno de los sentenciados y candidatos a dejar la competencia era Tomás Holder, quien sufrió un ataque de pánico y se descompensó en vivo después de que le dijeran que podía abandonar el programa.

“¡Se descompuso Holder!”, fue la primera reacción de Moria Casán cuando la bailarina del exparticipante de Gran Hermano (Telefe), Agostina Caute, dijo que estaba mareado, a lo que Marcelo Tinelli preguntó: ¿Pero lastra este pibe?”.

Luego, fueron las cámaras del programa quienes se encargaron de enfocar al concursante rosarino junto a una persona en el sector del estacionamiento, donde se lo pudo ver agachado e instantes más tarde, siendo asistido por una bombera. Minutos después, fue Federico Hoppe, productor del programa, quien le confirmó al presentador que el rosarino sufrió un ataque de pánico.

“Algún tema de salud debe tener, porque ayer también le bajó la presión. El lunes también estaba medio raro. Ya van tres días que está así”, dijo Tinelli, quien además se mostró indignado porque solo una bombera lo asistió y el joven no contó con la asistencia de un médico.

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico

“Es raro todo el tema mental y los ataques de pánico. Me da mucha pena, me da ganas de llorar con él, y esa angustia, y escucharlo decir ‘no quiero sufrir más’...”, expresó Tinelli minutos mas tarde, tras acercarse a la ambulancia donde se encontraba tendido el rosarino.

Las primeras palabras de Holder tras sufrir un ataque de pánico

Tras el percance que sufrió, Holder reingreso a la pista y se disculpó con todos: “No quiero dar el papel de pobrecito. Estoy luchando con ataques de pánico y trato de solucionarlo. Quiero pedir perdón...”

Luego el conductor expresó: “Yo me acerqué un poco. Te sentí angustiado y llorando desgarradoramente. Es un estado mental y hay que seguir”. Inmediatamente Holder se refugió en el hombro del conductor, sin poder emitir palabras.

Tomás Holder se disculpó por su ataque de pánico

“Estoy dando lo mejor de mi, a veces no me sale, no soy mal pibe. Sufro bailar, me pone mal. Se que soy un pibe que estoy para más”, le contestó el influencer. “Las cosas personales las tenes que solucionar en privado. Pero acá gozas de todo nuestro cariño y amor”, sentenció Tinelli.

Seguí Leyendo