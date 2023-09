La dolorosa confesión de Charlotte Caniggia sobre cómo sigue el vínculo con sus padres: “yo los suelto, ya está”

Charlotte Caniggia maduró y lo demuestra en cómo habla del vínculo que tiene con su familia. Atrás quedó la joven que hablaba a los gritos, insultando y sacada. Ahora, mucho más moderada y con mucha terapia encima, Charlotte tiene asumida la compleja trama familiar y que los “mambos” de sus padres no tienen nada que ver con ella.

Este martes, y después de las declaraciones que hizo sobre su familia, Marcelo Tinelli quiso saber cómo seguía el vínculo y si había hablado con Claudio Paul o Mariana Nannis. “Con mi mamá no hablé pero supongo que ya se va a acercar. Con mi papá sí hablé, pero me habló medio mal”, reveló la joven.

“¿No quedaste bien con tus viejos a pesar de hablar?”, consultó el conductor. “No, cada uno tiene que sanar en el momento justo y ellos quizás tienen problemas y no pueden resolverlos, entonces tienen ira, enojo y tienen esos sentimientos que no pueden llevar a que estén bien con sus hijos”, reveló la figura del Bailando.

Para cerrar, el testimonio de Charlotte fue casi dramático. “Ya está, yo los suelto... los amo y los acepto como son porque son mis padres, pero ya está, yo hago mi vida”.

Charlotte Caniggia en "Intrusos". (Foto: Captura de pantalla)

En el medio, Tinelli confesó que le llegó la información de que ambos padres querían hablar con él, pero fue lapidario con el pájaro Caniggia y Mariana. “Más que me llamen a mí, que llamen a los chicos”, sostuvo el conductor, molesto con la situación que atraviesan los hermanos Charlotte y Alex.

La guerra familiar que le duele a Charlotte

Los Caniggia siempre fueron una familia compleja. Después de la polémica separación de Mariana y Claudio, las cosas empeoraron.

Claudio Paul Caniggia fue acusado formalmente de presunto abuso sexual contra su ex Mariana Nannis

Los últimos cruces cuentan cómo Mariana echó a Alex de un costoso departamento, con una nena recién nacida, y la lapidaria denuncia del joven.

Charlotte parece estar trabajando todo esto con un profesional porque su mirada ha cambiado y sus respuestas tienen una profundidad y una madurez que antes era muy difícil de vislumbrar.

Charlotte Caniggia habló del doloroso vínculo familiar

Cuando apareció por primera vez en este Bailando 2023, y ante la pregunta de Tinelli, Charlotte soltó una frase que generó mucha tristeza. Lo único que ella quiere es que sus padres le digan que están orgullosos de ella.

“Cada uno está como en su mambo, debe ser duro también separarse después de tantos años. Sin embargo, yo estoy dispuesta a sanar el vínculo familiar, estoy tratando con mi hermano, pero es difícil. Ellos no me llaman nunca. Que me digan: ‘Hola hija estoy orgulloso de vos’, pero nada. Ojalá ellos recapaciten y sean unos padres presentes, como siempre lo fueron”, sostuvo Charlotte.

