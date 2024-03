Charlotte Caniggia se hizo otra operación estética y ahora demandará a su cirujano: “7 mil dólares”

Alejandro Cipolla, el abogado de Charlotte Caniggia habló con varios portales de comunicación tras la viralización de un posteo que incumpliría normas éticas y morales y dejaba muy mal posicionada a la hija del Claudio Paul y Mariana Nannis.

El hecho se remonta a cuando Caniggia se sometió a un nuevo procedimiento estético y el médico que realizó la intervención quirúrgica compartió una foto de la famosa tras haberse realizado esta cirugía estética que no le gustó para nada y que además fue sin su consentimiento.

“Gracias Charlotte Caniggia por confiar en nosotros con tu lipo de contorno corporal. Seguí así con tus buenos hábitos para cuidar esas nuevas curvas”, escribieron desde la cuenta de Instagram de la clínica Robles, donde se operó la ex concursante del Bailando 2023.

La mediática no dejó pasar la posibilidad de demandar a su cirujano por postear una foto sin su autorización.

En Empezar el día, el programa que se trasmite por Ciudad Magazine, se amplió la información, con el testimonio del abogado que representa a Charlotte Caniggia.

“El cirujano puso esa foto, obviamente que a ella no le gustó nada. Él lo que dice es que le hizo esta cirugía, que saldrá como unos 7000 dólares, y que Charlotte tenía que subir una serie de historias y cuestiones promocionándolo y ella no lo habría hecho. Como no lo habría hecho, él subió esta foto que tenía a sus redes”.

Alejandro Cipolla, también hizo pública en sus propias redes sociales la decisión de demandar al equipo de médicos que operó a Charlotte.

“Se notifica por medio de la presente que la imagen de Charlotte Caniggia recién operada que se encuentra circulando en varios portales digitales fue tomada y subida por el médico sin consentimiento de la misma por lo que vamos a iniciar las acciones legales correspondientes”, se lee en la storie que publicó el abogado.

