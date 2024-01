Por qué la eliminación de Charlotte Caniggia del Bailando 2023 entra en la historia del reality

Charlotte Caniggia volvió recargada al Bailando 2023 después de tomarse 15 días de vacaciones que iniciaron una lluvia de reclamos entre sus compañeros del certamen.

Tras ser tildada de privilegiada dentro del programa, la participante se defendió y cruzó a Coti Romero por haberse quejado de su ausencia en la pista.

Charlotte abandonó el certamen tras ausentarse en la definición.

Apenas puso un pie en el estudio, Charlotte protagonizó una pelea con la ex Gran Hermano quien se encontraba en la cabina del streaming. “La falsa, hola”, lanzó la mediática cuando Tinelli le recordó que la correntina se encontraba en el streaming.

“Seré falsa, pero me quedo a trabajar. Igualmente, mi problema no era con vos, sino con la producción”, respondió Coti, para que Charlotte siga poniendo leña al fuego. “Son todos unos falsos, que la chup…”, disparó.

Acto seguido, la mediática le recordó el escándalo que viene protagonizado a raíz de la polémica separación de Cris Vanadía y Brenda Di Aloy, al quedar como la tercera en discordia.

“Sos una falsa y una irrespetuosa. No sos buena persona, y ojalá te vaya muy mal, el karma te va a volver porque acá la que es mala persona, sos vos. No yo”, recalcó Charlotte.

Si esto no era suficiente, la hermana de Alex Caniggia insultó a Romero en medio de su nominación cara a cara. “Voy a votar a la falsa pelot…de Coty ¡No me la fumo y no la soporto! ¡No aguanto su cara de or…! ¡Es una bolu…total! ¡No la aguanto!”, lanzó.

Antes que Marcelo diera a conocer el voto secreto de Ángel de Brito para la pareja de Charlotte, y Jesús Vinent, la mediática se mostró visiblemente afectada y no solo abandonó la pista entre lágrimas sino también el estudio.

“Se fue con Roberto en el auto, ya no está”, avisó Tinelli. Con 13 puntos, la pareja debía obtener 11 puntos para recoger los 24 necesarios de cara a la próxima ronda y al recibir un 3 quedaron automáticamente sentenciados en el teléfono.

Histórica sentencia del Bailando 2023

Por primera vez en su historia el certamen contó con 9 parejas sentenciadas. De estas, seis fueron salvadas por el jurado para meterse entre los 12 mejores: Coti Romero, Maxi de la Cruz, Tuli Acosta, El Tirri, Martín Salwe y el Conejo Quiroga.

Tras las salvaciones, solo restaba saber a las parejas eliminadas, que se definían entre las parejas lideradas por Juli Castro, Coki Ramírez, y Charlotte Caniggia.

Ante la ausencia de Charlotte, que luego mandó un comunicado pidiendo perdón, Marcelo Tinelli anunció las dos parejas eliminadas. “Estuvimos esperando hasta último momento, pero se fue y no volvió.”

A la hora de revelar los votos, Tinelli mostró que Charlotte había ganado el duelo telefónico y le correspondía seguir en carrera con el 43.3 %. No obstante, tras su ausencia quedó eliminada, siendo la primera vez que una eliminación salpica a los favoritos en el teléfono.

Finalmente, Tinelli confirmó que Coki Ramírez continuaría en el certamen con el 30,4 % dejando fuera a Juli Castro que obtuvo el 26,3 % restante.