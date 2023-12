Fátima Flórez dio detalles de su inesperada salida del Bailando 2023: “Una confusión muy rara”

Fátima Flórez fue entrevistada el pasado jueves por el equipo de LAM en las puertas de su obra de teatro, y explicó las razones por las que no volvió al Bailando 2023, siendo que había tenido una gran aceptación.

La humorista dio detalles de su distanciamiento del Bailando 2023

La humorista, que debutó días atrás en el teatro de Mar del Plata, con su obra Fátima 100%, no deja de sumar logros y éxitos, agotando cada función que presenta. En este sentido, es que las cámaras de LAM se acercaron al teatro para charlar con ella.

La novia del presidente Javier Milei habló en exclusiva con el programa de espectáculos y no temió hablar de nada. Entre sus confesiones, estuvo su salida del Bailando 2023.

Ante la pregunta de Ángel de Brito, Fátima dio las razones por las que no volvió a presentarse en el estudio donde se lleva a cabo el certamen de baile. “Yo no dejé a nadie. Me encanta que me lo preguntes, porque se prestó para una confusión muy rara”, comenzó.

Fátima Flórez además confesó, que no rompió ningún acuerdo: “Nunca estuve contratada. Simplemente fue por una cuestión de amistad, compañerismo y agradecimiento que yo tengo”, dijo.

A pesar de eso, la artista agradeció las apariciones que tuvo en el programa y admitió que el tiempo también le jugó una mala pasada: “Re disfruté. Pero se me vino fin de año y mi nuevo espectáculo. Hasta me perdí de ir a Miami”, pronunció en referencia a la entrega de los Martin Fierro.

Finalmente, como es de costumbre, Fátima regaló dos de sus mejores imitaciones del equipo del Bailando a la audiencia. Hizo las voces de Yanina Latorre, Charlotte Caniggia y luego las de otras celebridades, y provocó risas.

¿Javier Milei irá la función de Fátima Florez?

Antes de terminar la nota, Fátima Flórez admitió que el libertario estará presente este viernes. “Mañana viene Javier acá al teatro, va a disfrutar del show así que mañana va a estar increíble, además tengo ganas de verlo ya”, confesó.