Charlotte Caniggia no se guardó nada y fulminó a una estrella pop: “No la banco”

Como es de público conocimiento, Charlotte Caniggia es una de las mujeres más directas dentro del mundo de la farándula argentina. La hija de Mariana Nannis no tiene pelos en la lengua y esta vez fue contra una famosa cantante.

Charlotte Caniggia en la noche de miércoles del Bailando 2023

Desde hace algunas semanas que la exblonda forma parte del Bailando 2023, el certamen de baile más importante del país y el cual es conducido por Marcelo Tinelli. En la noche de ayer, Charlotte se despidió de una compañera de la competencia y no dejó cosas por decir.

Hoy, habló con los periodistas del programa Intrusos, el cual es transmitido por América, y reflexionó sobre la salida de Camila Homs del Bailando: “Una lástima, ella estaba haciendo un concurso re lindo. Me parece buena gente la verdad”.

Así lucía Cami Homs en los inicios de la relación con De Paul

De esta manera, la modelo tomó partida y punto de salida sobre la polémica que recorre la vida de Homs y Tini Stoessel desde que la cantante comenzó una relación con Rodrigo de Paul. “Y De Paul se la perdió, porque es alta mujer, divina y mejor que Tini. ¿Qué queres que te diga? No la quiero por lo que le hizo a Cami Homs, no la banco”, dijo sobre esto.

El padre de Camila Homs se burló de la separación de De Paul y Tini.

Como si esto fuese poco, Charlotte Caniggia no se guardó ninguna palabra sobre la actriz que protagonizó la famosa tira Violetta y agregó: No escucho su música, no me gusta ella. Todo el mundo sabe lo que le hizo a Cami así que no me parece buena mujer”.

Así se despidió Cami Homs del Bailando 2023

Camila Homs lloró durante su despedida del Bailando 2023 en América TV y, en el aire, explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión de abandonar el certamen conducido por Marcelo Tinelli.

Cami Homs

“No me sensibilicé en estos cuatro meses porque me cruce a gente muy linda, todos me dijeron cosas hermosas y también hicimos una mini despedida con mi equipo”, comenzó la modelo en su descargo frente a las cámaras.

“Pasé unos meses hermosos pero bueno, decidí llegar hasta acá porque mi prioridad siempre van a ser mis hijos”, concluyó luego de varias palabras donde destacó la ayuda de sus compañeros de agencia y los momentos buenos que pasó en el certamen.

