Melody Luz habló de la estadía de Alex Caniggia en Gran Hermano VIP España: “seremos vos y yo por un tiempo”

Tras confirmar su participación y ya haber ingresado en Gran Hermao VIP de la versión española, Alex Caniggia dejó a Melody Luz con su hija Venezia en Buenos Aires mientras él vive una nueva aventura.

Para la sorpresa de todos sus seguidores, Alex Caniggia se convirtió en un chico reality. El pasado jueves el mediático que ya se consagró en el Hotel de los famoso, ingresó a Gran Hermano VIP 8.

Esto dijo Melody Luz sobre la participación de Alexander en GH VIP España

Confirmando que no tiene vínculo con sus padres Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, Alex se presentó frente las cámaras de GH VIP, a solo dos meses del nacimiento de su hija Venezia. “Con mis padres estoy peleado a muerte. Después voy a contar la historia en la casa así toda la gente lo sabe”, confesó.

Una vez que se hizo oficial la participación de Caniggia en el reality donde ya están encerrados y compitiendo, había una palabra que era la más buscada por sus fans: la de su novia Melody Luz, quien se quedó en Argentina con la recién nacida.

Lo primero que hizo la bailarina fue confirmar que no está sola. Se mostró con Charlotte Caniggia, su cuñada y además cuenta con algunos familiares suyos y amigas que la acompañarán en el proceso. En segunda instancia, reveló lo que piensa sobre la participación de su novio en reality.

“Mi loquito se fue a conquistar España. Amor y apoyo por acá sobran”, reconoció a través de sus historias de Instagram mientras reposteaba el video de la presentación de Alex.

Además, Melody se filmó en modo selfie mientras amamantaba a Venezia y opinó al respecto: “Bueno, así es, seremos vos y yo por un tiempo, mi amor. Fuerza”, sostuvo hablándome a la bebé. Por último, la bailarina reveló cómo fue que tomaron la decisión y aclaró nuevamente que apoya a su pareja.

“En cuanto a cómo me siento yo, ya hice mi duelo, ya lloré mucho porque yo soy muy taurina, muy de que me cuestan los cambios. Cuando me fui de El Hotel de los Famosos, lo veía en diez días y lloré como una condenada, entonces imagínense ahora y siendo mamá”, reconoció.

“Sé que es trabajo y seguramente haga que todo valga la pena. Para quienes lo tratan de vago, espero que alguna vez se les presente alguna oportunidad internacional y que insistan tanto para tenerlos... porque así sucedió con Alex y seguramente va a valer la pena, por más de que ya lo extraño mucho le deseo lo mejor y ojalá llegue a la final”, concluyó Melody.

En tanto, Melody Luz también le dio un tip para aquellos fanáticos del mediático que quieran ver el reality. “Para quienes me están preguntando y diciendo quieren ver el Gran Hermano España, está un poco difícil porque ni yo lo estoy pudiendo ver en vivo. Probaré grabado y si no, confío que van a subir clips a YouTube o a Tiktok”, expresó.

