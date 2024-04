Alex Caniggia se hizo un nuevo retoque estético y lo mostró en las redes

Si se trata de polémic,as, redes sociales y personajes llamativos del espectáculo argentino, Alex Caniggia es de los primeros en revelarse. Aunque no esté al frente de ningún programa de televisión o streaming, siempre logra ser el centro de atención y esta vez también lo logró.

Cuál fue el retoque estético que se hizo Alex Caniggia. / WEB

A través de sus redes sociales, siempre cuenta algún detalle que logra retener a miles de seguidores y así provoca ser viral en las mismas aplicaciones. En esta ocasión, volvió a hablar sobre la estética y su imagen con un detalle que dejó atónitos a todos.

Recientemente, compartió en sus plataformas de redes sociales un video en el que exhibió los resultados preliminares tras someterse a un procedimiento para eliminar todos los tatuajes de su rostro. Este tipo de expresión artística corporal ha sido parte de la imagen pública del personaje durante un largo tiempo, aunque en el presente, muestra arrepentimiento por algunos de ellos.

En algunos videos compartidos en la red, Alex habló a sus fans y comentó: “Me estoy sacando los tatuajes de la cara... estoy ido. Mirá... éste ya no se ve... y éste... ido”. Además, mostró cada rincón de su piel donde fue intervenido.

“No te tatúes más la cara, vas a parecer un pelot... como yo que me tatué y después me lo tuve que sacar. Aparte es de villero tatuarse la cara, no va, es de barat”, comentó. Esto hizo pensar a los usuarios que le dedicaba el mensaje a L-Gante, con quien se ha atacado en varias ocasiones.

Alex Caniggia apuntó nuevamente contra Wanda Nara y L-Gante

Alex Caniggia volvió a hacer comentarios desafortunados contra L-Gante y también atacó a Wanda Nara, con opiniones sobre su cuerpo. El conductor de Eltrece dio qué hablar con los mensajes en redes en los que apuntó directamente contra el cantante y la empresaria.

Alex Caniggia apuntó nuevamente contra Wanda Nara y L-Gante.

Alex fue quien comenzó con un comentario picante y L-Gante le respondió haciendo referencia a la enemistad del joven con su padre, el exfutbolista. “Cuando tu papá te acepte te aceptamos la crítica”, escribió el cantante.

Pero Caniggia no se quedó atrás y también se metió con la historia familiar de Elián Valenzuela. “Mi reuna madre y mi viejo me criaron en Europa... a vos te dejó tu viejo de chico por tener cara de opa...”, comenzó el duro posteo de Alex, comparando las realidades de ambos.

Alex Caniggia apuntó nuevamente contra Wanda Nara y L-Gante.

“No sabés expresarte, qué mal te hace la falopa... si hasta ves linda a Wanda pero la vestís de blanco y es un lavarropas”, escribió y arrobó al artista para asegurarse de que lea la respuesta.