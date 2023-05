Alex Caniggia liquidó a Wanda Nara y L-Gante por sus vestimentas en los Premios Gardel: “Chorrean grasa”

Durante la noche del pasado martes, se llevaron a cabo los famosos y destacados “Premios Gardel 2023″. En la vigésimo quinta noche en la que se celebra la música estuvieron presentes todos los famosos del ambiente y algunos más.

Alex Caniggia apuntó contra Wanda y L-Gante.

Entre todos los invitados, las miradas de fanáticos y medios de comunicación se enfocaron en Wanda Nara y L-Gante. Unos días atrás, la conductora de Masterchef expresó que ya no tenía ningún tipo de relación con Mauro Icardi, por lo que volvieron a surgir rumores de amorío con Elián.

Sin miedo al qué dirán, las dos celebridades llegaron juntos a la alfombra roja del evento de música y fueron fotografiados por todos los papparazzis presentes. Ella con un total look negro y él con sus características cadenas y joyas bañadas de oro, obviamente se llevarían todas las miradas.

Una vez pasado el evento, estos looks fueron amados y odiados en las redes sociales. Como si fuera poco, las imágenes llegaron a las manos de Alex Caniggia, nada más y nada menos que uno de los haters de L-Gante. En ocasiones anteriores ya se cruzaron y casi se fueron a las piñas, afortunadamente no pasó pero sigue la riña con palabras.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo del Pájaro Paul compartió una foto de la conductora y el artista y agregó una encuesta para que sus fanáticos eligieran cuál de los dos tenía el peor look. “¿Quién chorrea más grasa?”, preguntó Alex que luego sumó “Aunque el mono se vista de seda, mono queda”.

Como si esto fuese poco, agregó el hashtag “fullbarats” y los etiquetó a ambos sin miedo a cruzar palabras o generar conflicto.

Cansado de las polémicas, L-Gante reveló las amenazas que Alex Caniggia le envía por Whatsapp

En medio de un móvil para el programa Socios del Espectáculo, el cantante de cumbia 420 aseguró que Caniggia lo amenaza constantemente a través de Whatsapp. “Yo no me enojo. Cualquiera tiene sus gustos y eso no me molesta, respeto los gustos de los demás. Que a él no le guste lo mío no me genera nada”, agregó.

“Alex me mandó audios, mensajes, todo, diciendo que quería que lo fuera a visitar, que mi música era una bomba. Después hubo una discordia anterior y me puso ‘Cuando te vea te rompo la boca, simio ignorante’”, justificó el artista.