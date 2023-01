Alex Caniggia conducirá su primer programa: cómo se llamará y qué dijo de los que le tienen “hate”

Después de pasar por varios reality shows, Alex Caniggia se anima a un paso más en su carrera de mediático. El influencer polémico nunca desapareció, claro, pero ahora lo condimenta con nuevos desafíos, como una conducción televisiva.

En “Los desconocidos de siempre”, desde el próximo lunes a las 14.30 en eltrece, se probará como conductor. Pero un conductor que quiere salirse de las etiquetas viejas de moderador “serio”. Pero sin tampoco tener ningún filtro, alerta el hijo del ex-futbolista.

“Soy un vikingo. Tengo todo: Amor, plata, fama. ¿Qué más puedo pedir? Ahora conductor del canal. ¡Los uno con los uno!”, dijo Alex Caniggia en una entrevista a Clarín, post ensayo de dos horas, con una energía que admite deberá regular en el vivo.

“Estoy cancherísimo y puedo improvisar un poquito, pero siempre siguiendo las reglas del juego, porque sino el televidente se va a perder mal”, admite “el Emperador”, que se mantendrá neutral para guiar a los concursantes.

Cómo será el programa

Con un millón de pesos en juego, cada persona (una por programa) enfrentará un panel de 10 desconocidos. Y sólo con limitadas pistas, deberá arriesgar cuál de las ocupaciones mencionadas corresponde a cada individuo, que a su vez entregará un monto de dinero al participante en cada acierto.

Alex Caniggia estará a la cabeza de un nuevo ciclo en El Trece. (Instagram Alex Caniggia/ El trece)

“La segunda ronda, que es lo que a mí me encanta, se llama El pariente misterioso y es a todo o nada. Si perdés, te llevás cero. Yo me re cebo en esa ronda, pero tengo que estar serio”, admite Alex, con la misma picardía que confiesa: “El único problema es despertarme a la mañana, porque me encanta dormir y me gusta la noche, ver Netflix, YouTube y estar con mi novia. Pero no queda otra”.

Ya tendrá tiempo, dice, para volar a Marbella con su novia, Melody Luz (también exparticipante de “El hotel de los famosos”) donde lo espera su mamá Mariana Nannis. “Vamos a estar tres meses grabando a morir y después verano europeo, me voy para allá de una. Acá no me gusta mucho el verano, odio la Costa argentina. Sólo la Patagonia, high society level, full Bariló, donde me fui a pasar las fiestas”.

¿Nueva era?

Bajo el traje de conductor, “otro level” (nivel) televisivo, el mellizo de Charlotte Caniggia bautiza su llegada a la grilla como una nueva era.

“Faltaban nuevas caras. No va más lo de antes, se terminó. Eso de bardear ya no va más. La pelea y el chisme no va. Hay que renovar y limpiar lo viejo. Ahora lo que va es lo joven, fachero, galán. Todos tienen que ser conductores jóvenes. Porque estamos cansados de que esté la misma gente siempre en la televisión”, dice y sigue.

“Barassi (Darío) se va, pero no voy a reemplazar a nadie, nada que ver. Voy a ser yo mismo, no miro ningún conductor. Voy a usar trajes como una persona joven, pero seria al mismo tiempo. Después descarrilaré un poco con la moda oversize de ahora. Pero empezamos serios, como tiene que ser un conductor”.

Alex Caniggia ganó El hotel de los famosos.

-Fuera del traje, no te imagino muy estructurado.

-Ninguno me imagina estructurado, nadie. Es más, cuando me lo ofrecieron no sabía si aceptarlo o no. No tenías dudas de romperla, porque sé que en todo lo que hago la rompo, más si es televisión. Pero pensé: conductor ya es otro level, un alto escalón. Ya después de ser conductor, ¿a qué otro level voy? ¿qué otro level hay? Ya me quedaría Hollywood directamente...

-¿Cómo te decidiste?

-Lo pensé y dije: conductor, de una. No va más hacer realities. Es mi tiempo, mi horario y es hora de ser conductor. Con una faceta más seria. Por lo cual no puedo estar muy zarpado, me tengo que controlar y no puedo ser yo al cien por cien.

-¿Ahora tenés un filtro?

-Sí, no te voy a mentir. Voy a tener que estar controlado, pero me la banco. Tengo que estar tranquilo y capaz hacer cosas que en mi vida real no haría. Todo sea por un gran éxito. Cuando hice el piloto pensé: Ojo, eh. Alto conductor. Una persona seria, con elegancia, con clase. Nivel tremendo. No se lo van a poder imaginar. La primera vez me zarpé un poco, empecé a ser como soy yo en la vida y me frenaron. Yo les decía: si no quieren que hable como soy andá a contratar a Del Moro (Santiago).

Se ríe de los comentarios

-Dijiste que se van a llevar una sorpresa con vos, sobre todo los que te critican. ¿Ya te llegaron comentarios?

-A mí los comentarios nunca me llegan, pero los veo y me río. Como siempre les voy a cerrar bien el opi. Obviamente van a estar discutiendo ahora sobre: ¿cómo va a ser conductor ese? Que es una vergüenza. Ahí tienen. Les re cabió.

Melody Luz y Alex Caniggia, una de las parejas que surgieron en el reality.

-¿No te entran las balas?

-Nunca. Me río y digo: les va a re caber. Como en “El hotel de los famosos”, que dijeron: “Ese va a durar dos semanas encerrado”. Les re cabió. Gané mi primer reality.

-¿Te acostumbraste al hate, los comentarios de odio?

-El hate a mí me encanta. Son los mayores seguidores, los mayores fans que están ahí al pie de la letra buscando todo lo que hacés. Reaccionando a todo. Me motiva que uno me diga: vos no vas a llegar a ser conductor. Me motiva que digan: tu programa va a ser una mierda. Ese hate mismo después en la calle me pide una foto. Me ha pasado doscientas mil veces. La gente sufre el hate, en mi caso lo amo.

-¿De dónde sacás esa confianza?

-Siempre fui una fiera, una bestia soy. Yo soy vikingo, un animal. Mal. Pero sí es cierto que mucha gente lo sufre.

-A vos te alimenta el ego...

-Me alimenta el ego, eso es. Me encanta mal.

No más realities

Aún con propuestas tentadoras en el exterior, Alex baja la persiana. “El reality no va más, le cierro las puertas. ¡Ahora solo conducción! Me llamaron de España (‘Supervivientes’) y de ‘Gran Hermano’ de afuera, pero vengo de estar encerrado tres meses”, explica el ganador de “El hotel de los famosos”, que tampoco se ve retornando a la productora de Marcelo Tinelli.

“Hice doscientos mil reality, pero el ‘Bailando’ no es mi rubro y por eso nunca más lo hice. El ‘Cantando’ sí me gustó, pero el programa de ahora no”, sentencia sobre “Canta conmigo ahora”, que terminó su segunda temporada.

Con fichas en lo nuevo, el ex “MasterChef Celebrity” también dejó pasar la continuidad del reality familiar de MTV. “‘Caniggia Libre’ es lo más, pero no cerramos para la temporada 4. Me perdieron. Ahora estoy con eltrece. Arrivederci. Voy a ir a la tarde, aunque yo ya estoy para la noche. Otro nivel. Cábalas no tengo, porque sé que vamos a romperla y estoy preparado para el éxito”, cierra.