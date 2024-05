Javier Milei criticó a los “fundamentalistas del atraso cambiario” y negó que exista una devaluación

El presidente Javier Milei hizo una declaración contundente este sábado, descartando rotundamente la posibilidad de una devaluación y cruzando a lo que él denominó “fundamentalistas del atraso cambiario”.

A través de un post en su cuenta de X (antes Twitter), Milei presentó varias incógnitas y finalizó su publicación con “Se los dejo para pensar”. A su vez, reafirmó su posición sobre el reacomodamiento de precios desde que asumió en diciembre y adelantó la posibilidad de novedades en relación con el cepo al dólar.

“Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares ¿Les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza?”, comenzó el mandatario argentino.

FUNDAMENTALISTAS DEL ATRASO CAMBIARIO UNA PREGUNTA

En base a este enfoque, planteó la necesidad de implementar reformas estructurales que permitan mejorar la competitividad sin afectar el salario real.

“Acaso, ¿no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?”, continuó su posteo.

El presidente resaltó que, si no hay déficit fiscal, si la base monetaria no aumenta, si las reservas crecen y no hay una brecha cambiaria significativa, “¿no podría interpretarse este contexto como un reajuste de precios debido a las distorsiones del pasado?”, agregó.

Milei también señaló la importancia del sistema de precios como motor para la inversión, lo que a su vez podría impulsar la competitividad del país. “Entiendo que no les cabe el sistema de precios, pero ¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad? Se los dejo para pensar”, lanzó irónicamente.

Finalmente, el presidente cerró su comunicado con un toque de intriga: “PD: el cepo, el cepo, el cepo... ya les contaré del cepo también...”.

Otra publicación polémica de Javier Milei:

Horas antes, el presidente de la nación había subido otra publicación dirigida a los “economistas que hablan del atraso cambiario”.

Javier Milei los acusó que “frente al cambio de los fundamentos se escudan en que hay CEPO”, recordando que “hasta no hace mucho hablaban de que se podía convivir con una brecha del 40/60% siendo que hoy es nula”. Finalmente, cerró su publicación de manera directa: “Son raros”.