Para Francos, Pedro Sánchez debería pedir la renuncia del ministro que acusó a Milei de “ingerir sustancias”

La tensión diplomática con el gobierno español escaló en las últimas horas, luego de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, expresara en una entrevista radial que el Presidente de España, Pedro Sánchez, debería pedir la renuncia de Óscar Puente, el funcionario que agravió a Javier Milei y lo acusó de “ingerir sustancias”

“No quiero meterme dentro del gobierno español pero, si yo fuera el presidente, le pediría la renuncia”, sostuvo Francos en declaraciones radiales luego de que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España acusó a Milei de “ingerir sustancias”.

De acuerdo con Noticias Argentinas, el funcionario nacional manifestó: “Me parece indignante. Escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable, no puede exponer al gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por sus descendientes, por la ayuda que ha prestado la Argentina”.

“Acá hay montones de empresas españolas que han invertido. ¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad integre un gabinete, haga una declaración de esas características y no pase nada?”, se preguntó Francos.

En tanto, actual secretario de Turismo y Deportes de la Nación y ex embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, también salió en defensa del Presidente y rechazó las declaraciones de Puente.

“Expreso mi más enérgico rechazo a las indignantes declaraciones realizadas por el ministro Óscar Puente del Gobierno de Pedro Sánchez, en referencia a nuestro presidente @JMilei. Es evidente que no comprende la personalidad, el inquebrantable coraje y la pasión con la que Milei trabaja para sacar adelante a nuestro país”, expresó Scioli a través de un mensaje en redes sociales.

El Ejecutivo nacional había manifestado ayer en un parte de prensa su repudio a las “calumnias e injurias” formuladas por el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España contra Milei, luego de que el funcionario español dijo haber visto al jefe de Estado argentino en televisión “previa ingesta de sustancias”.

Por su parte, el Gobierno de España rechazó este sábado el duro comunicado que emitió la Casa Rosada y afirmó que las expresiones del texto difundido “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”.