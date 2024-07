Motosierra de Milei: cierran una importante oficina de Anses para evitar los gastos del alquiler

El gobierno de Javier Milei pasó la motosierra en Mendoza. Dos oficinas de Anses, entre ellas la segunda más importante de toda la provincia; y una del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, dejarán de funcionar en sus sedes actuales, para evitar los gastos en alquileres que generaban.

De acuerdo con la información oficial, en estas tres dependencias trabajan 95 empleados en total, los cuales no serán echados, sino que se los trasladará a otras oficinas que funcionan en edificios del Estado.

La medida que ejecutó la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de Jefatura de Gabinete que conduce Guillermo Francos, se enmarca en una drástica reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país.

En total se dieron de baja 71 contratos con el objetivo de reducir el gasto público y producir una “racionalización del uso de las oficinas existentes”. Los Andes solicitó el detalle de las oficinas que se dejarán de alquilar en Mendoza, ante lo cual la Jefatura de Gabinete precisó cuáles son.

La novedad que mayor impacto provocó fue la finalización del alquiler del inmueble ubicado en San Martin Sur, entre las numeraciones 23 y 29, de Godoy Cruz, que es donde funciona la sede de Anses en este departamento. Allí trabajan 63 personas. Ex funcionarios del organismo señalaron que, por cantidad de personal, es la segunda más grande de Mendoza.

Sin embargo, si se cumple la promesa de trasladar a todos los empleados de la sede de Godoy Cruz, el cierre no traería en principio conflictos laborales, porque el convenio colectivo de Anses dice que los trabajadores pueden ser reubicados hasta 30 kilómetros de distancia del lugar de trabajo original, sin contar con el consentimiento del agente afectado.

En este sentido, hay varias sedes de Anses a esa distancia o menos, como las de Capital, Luján y Guaymallén. Salvo la de Capital, para la cual se había proyectado un edificio propio en San Lorenzo y Chile que quedó frenado, las otras dos funcionan en inmuebles que pertenecen al Estado Nacional.

Hay que aclarar de todos modos que hasta ahora el Gobierno nacional no informó dónde serán destinados los empleados de las oficinas afectadas. Irán a “edificios que no requieren alquiler”, indicaron desde la Jefatura de Gabinete.

REACCIÓN PERONISTA

La noticia de la finalización de alquileres, y en particular la de la sede de Godoy Cruz, provocó sorpresa y reacciones en la oposición mendocina.

“Por un alquiler cierran la Anses en un departamento muy grande, es la segunda oficina que se abrió en Mendoza”, lamentó una voz del PJ. Y agregó: “Ahora los vecinos se van a tener que trasladar a otros departamentos para que los atiendan”.

También hicieron hincapié en el justicialismo en que la delegación de Anses de Luján se construyó no hace mucho gracias a un acuerdo entre el municipio dirigido por el Pro (Sebastián Bragagnolo era el intendente) y el gobierno nacional del justicialismo. “Se hizo un trabajo impecable. Luján puso el terreno y Anses la oficina, y después de muchos años se pudo abrir Anses en Luján. Es una locura que ahora vengan a cerrar otra sede del Gran Mendoza”, indicaron.

Hubo quienes, además, se sorprendieron por la decisión, ya que Anses, tal como anticipó Los Andes, precisamente está a punto de designar al jefe de Unidad de Atención Integral (UDAI) de Godoy Cruz.

Son 18 las UDAI que existen en los departamentos de Mendoza y ya se produjo un acuerdo político entre el oficialismo local y la gestión libertaria para que en todas ellas se designen a nuevos gerentes.

En Godoy Cruz el elegido para conducir Anses es el cornejista Pablo Oyanart, quien ya estuvo en ese cargo entre 2016 y 2020.

LOS OTROS ALQUILERES EN MENDOZA

De acuerdo con el detalle oficial dado por la Jefatura de Gabinete de la Nación, gracias a la eliminación de alquileres, también deja de funcionar la oficina de Anses ubicada en Estrada 725 de Rivadavia. Es la única sede en el departamento y allí se desempeñan 6 empleados.

El otro inmueble que ya no alquilará el Gobierno nacional está ubicado en Mitre 277 de San Rafael y corresponde al ex Ministerio de Trabajo (la cartera no existe en la gestión de Milei). Allí el número de trabajadores es más importante: se desempeñan 26 personas.

Pero el recorte se sintió en la mayoría de las provincias. Según informó la Jefatura de Gabinete, las bajas en contratos de alquiler en todo el territorio nacional representa un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220.

La medida fue ejecutada por el director de la AABE, Nicolás Pakgojz. En total se eliminaron 23 contratos en provincia de Buenos Aires y 7 en CABA, además de sucesivos alquileres en Mendoza, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

Según la información oficial, en todas estas oficinas trabajaban más de 3.500 empleados de la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, Anses, AFIP, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Inadi, Enargas, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Migraciones, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Policía Federal Argentina y Enacom, entre otras.

“En la mayoría de los casos, los trabajadores fueron relocalizados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional”, precisó el comunicado de Jefatura de Gabinete.

Según el mismo texto, la AABE planea dar de baja otros 106 contratos de alquiler en el marco del “plan de austeridad”, que incluso tiene en vista la subasta de 372 inmuebles del Estado.

Según ha señalado diario Clarín, en medio de la escasez de dólares, el organismo cree que puede llegar a reunir a través de estas operaciones unos U$S 1.000 millones.