Alex Caniggia habló sobre Mariana Nannis y declaró lo que le hizo para nunca más perdonarla:” Le hice la cruz”

La familia Caniggia no se ha caracterizado por tener una armonía, pero hubo ocasiones donde se los pudo ver unidos, algo que pareciera que nunca más ocurrirá debido a los conflictos de Mariana Nannis, con su hijo Alexander o con el padre de este.

En febrero, el flamante padre de Venezia había contado en Socios del espectáculo que su mamá estaba “chocha” con la llegada de su primera nieta, que finalmente nació el 14 de julio. Incluso Juan Etchegoyen contó que en esos días tuvo una comunicación con Nannis.

Alex Caniggia anunció en TikTok que no perdonará más a su madre.

“Lo más lindo es ser abuela y yo amaba a mi abuelo”, apuntó el periodista en cuanto a las palabras de la rubia y aseguró la mujer estaba dispuesta a pasar tiempo con la niña. “La voy a conocer cuando todo esté para conocerla, yo estoy en Europa’”, remarcó.

Sin embargo, nada estaba pasando como se suponía y cómo se mostraba ante la prensa, ya que apenas unos días de su regreso al país, Nannis se comunicó con su hijo con la finalidad de que Alexander dejara el departamento en el que se encontraba, pese a que faltaba apenas una semana para el parto.

Alex Caniggia lo contó en sus redes sociales

“Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá. Voy por el divorcio con tu viejo. En tres días llego, tenés que irte del departamento”, pronunció Alexander Caniggia a su público de TikTok.

En busca de convencerla, Alex contó que le dijo a su mamá: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”.

Todo terminó mal y Alex confesó como reaccionó ante lo que le hizo Mariana Nannis: “Me echó. Bueno, nos reputeamos. Metete el depar en el…. y pum, me mudé. A todo esto, lo peor fue que cuando vino nunca vivió en el departamento. Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?’. Y yo me quedé como ‘¿what?’”.

Finalmente, Alexander terminó contando que a pesar de que lo echara, su madre no cumplió con el amor que decía tenerle a su nieta: “Ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada. O sea, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre. O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, cerró.

