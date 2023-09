Alex Caniggia protagonizó una dura pelea en Gran Hermano VIP y tuvo que ser frenado por la producción

Tras ser confirmado e ingresar a la casa de Gran Hermano VIP 8, de España, Alex Caniggia comenzó a implementar su juego y a cruzarse con sus compañeros para generar la popularidad que lo caracteriza.

A los gritos, el hermano de Charlotte Caniggia se peleó con la modelo venezolana Oriana Marzoli, una de sus compañeras cuando le reprocharon su condición de millonario.

Alex Caniggia tuvo un fuerte cruce con una de sus compañeras.

La discusión entre Alex y Marzoli arrancó luego de que la producción anunciara a los participantes que el juego en el que estaban participando se llamaba “el infiltrado”: uno de los concursantes oculta algo y los demás tendrán que adivinarlo.

En busca de la inmunidad de la semana, Oriana Marzoli testificó en contra del hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis. “Yo entro a jugar de verdad y no soy como esta persona multimillonaria que le da igual tirar todo el dinero que tenemos aquí sin pensar en el resto. No soy”, lanzó luego de que la apuntaran como una posible infiltrada.

Alex Caniggia no se quedó callado y se defendió. “¿Vos me tenés bronca o envidia?”, le preguntó, “¿Envidia, amor? Sí, yo desearía ser tú de verdad. He nacido en otro cuerpo”, respondió Oriana. “¿Qué tiene que ver lo que decís?”, replicó Alexander.

La modelo le pidió a Ion Aramendi, presentador del ciclo si podía controlarlo. “Qué ridícula que sos. Ridícula”, lanzó Alex. “No, gordi, no insultes”, le pidió la modelo de 31 años. “No, yo no te estoy atacando”, reprochó enfurecido.

Luego de escuchar lo que Alex le dijo a Oriana, Aramendi le pidió que bajara el tono. “Contrólate. Controlemos el lenguaje inmediatamente”, exigió, y todo volvió a la normalidad.

El discurso con el que Alex Caniggia se presentó en Gran Hermano

Alex Caniggia es junto a Sol Macaluso, los únicos argentinos- la periodista vive hace años en Europa- en la edición española de Gran Hermano VIP que empezó hace semanas. Al poco tiempo de iniciar la convivencia ya sumó varios enemigos dentro del famoso programa.

Alex tuvo que dar un discurso inicial sobre quién era y de dónde venía, igual que todos sus compañeros. Para eso, eligió contar algunas generalidades sobre su vida. “Soy más conocido como El Emperador. Acabo de ser papá hace dos meses. Estoy enamorado de mi mujer que la re extraño”, explicó.

Luego, contó que no tiene relación con sus padres y que va a ir por todo en el ciclo, debido a que es “el rey de los realities”, teniendo en cuenta que viene de consagrarse en el Hotel de los famosos en nuestro país.

