Tomás Holder echó a su coach del Bailando 2023 y desató un escándalo: el tenso ida y vuelta

Tomás Holder es uno de los participantes del Bailando 2023 (AméricaTV) quien ya tuvo su debut en la pista, pero no de la mejor manera. Si bien dio qué hablar en la previa con su mamá, obtuvo el puntaje más bajo de lo que va del certamen y tomó la drástica decisión de echar a su coach, sin previo aviso.

El tiktoker y ex Gran Hermano desató el primer gran escándalo en la segunda semana del Bailando. Es que le pidió a la producción que le cambien de coreógrafo y dejó sin trabajo a quien le habían asignado.

Según se supo, tomó esta polémica decisión porque considera que “el mal desempeño” de su coach lo complicó y por eso le dieron la nota más baja. El joven obtuvo solo cinco puntos de parte del jurado integrado por Pampita, Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino.

Pese a que aún no se conoce el puntaje secreto de Pampita, está complicado y ya se ve en la sentencia. Fue por eso que decidió echar Davo Fredes, quien se expresó en sus redes sociales, sin filtros.

Tomás Holder echó a su coach del Bailando.

“Con mi bailaina decidimos buscar a otro coach, más que nada porque no nos veníamos entendiendo con Davo, sentíamos que no estábamos progresando en nada. Estamos a días de volver a bailar y no teníamos la coreo hecha”

“Pero no hablábamos solamente de Davo, sino como grupo que no estábamos funcionando. Y como en el fútbol, decidimos cambio de técnico, cambio de coach y ver si podemos progresar”, agregó y dejó en claro que sabe que él no es buen bailarín y que tiene mucho por mejorar.

“No voy a hablar mal de Davo, porque dio lo mejor de él, me hizo bailar”, dijo Holder, con intención de frenar el ida y vuelta con el coreógrafo. Además, aseguró que no se siente famoso y que su decisión fue simplemente para ir en busca de “nuevos aires”.

El furioso descargo del Davo Fredes contra Tomás Holder

Previo al descargo de Tomás Holder, su excoach se expresó en sus redes. Davo Fredes compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que expuso su versión y apuntó contra el joven, a quien culpó de haberse quedado sin trabajo.

“Hoy sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia me llamaron de producción para comunicarme que estoydesvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomas Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mi la evaluación”, expuso.

“No me dieron más argumentos ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte”, resaltó, visiblemente molesto con la situación.

“Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabaje mucho desde cero por construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas, para que venga un “famoso”, sin ninguna experiencia artística, en un mes a juzgar lo que hago”, comentó el bailarín y recibió el apoyo de sus colegas.

