Quién es Majo Favarón, la pareja de Aníbal Lotocki que siempre sale a defenderlo

El médico Aníbal Lotocki se encuentra en el centro de un escándalo debido a múltiples denuncias por mala praxis que han resultado en graves consecuencias para sus pacientes. A pesar de las acusaciones que lo rodean, su esposa Majo Favarón continúa defendiéndolo con vehemencia.

La pareja, unida desde el año 2009, enfrenta una situación crítica debido a las múltiples acusaciones en contra de Lotocki. No obstante, Favarón no duda en respaldar a su esposo, en quien confía plenamente a pesar de las crecientes denuncias.

La pareja de Aníbal Lotocki es su principal defensora.

La historia de amor entre Majo Favarón y Aníbal Lotocki abarca casi 15 años, y ella no vacila en brindar un apoyo inquebrantable a su marido y médico de cabecera.

Se desempeñó como su secretaria durante este período y en más de una ocasión, ha otorgado entrevistas y utilizado sus redes sociales para defender a Lotocki de las diversas denuncias en su contra.

Una de las denuncias más sonadas proviene de Fran Mariano, quien afirmó en el programa “En Nosotros a la Mañana”: “Yo tengo las fotos de él de la última vez que lo vimos en el 2015. Entre ese año y estas fotos que se ven ahora, hubo un montón de médicos que lo operaron y ninguno de esos cirujanos fue Aníbal”.

Cabe destacar que Majo también es paciente de Lotocki, lo que ha llevado a especulaciones de que podría ser otra víctima de su presunta negligencia médica. Sin embargo, Favarón niega rotundamente esta idea y en su cuenta de Instagram comparte videos en los que muestra los procedimientos realizados por su esposo.

La teoría de Virginia Gallardo sobre la pareja de Lotocki

La figura pública Virginia Gallardo también se sumó a las voces que denuncian a Lotocki por mala praxis. En el programa “Socios del Espectáculo”, Gallardo planteó una hipótesis en torno a la esposa de Lotocki: “Majo no me parece que no haya tenido ese problema de salud, porque ella tiene un tajo de lado a lado debajo del glúteo”.

Adrián Pallares, por su parte, presentó su propia teoría sobre la relación entre Lotocki y Favarón: “Lotocki se casó con Majo para, que llegado el caso, ella no pudiera declarar en contra de él. Una mujer no puede declarar en contra del marido. No puede salir de testigo para acusarlo de algo. Dentro de la cabecita de Lotocki, nada queda librado al azar en ese sentido, para cubrirse”.

En medio de las acusaciones y controversias, la defensa férrea de Majo Favarón a su esposo, Aníbal Lotocki, agrega un nuevo capítulo a esta polémica historia.

