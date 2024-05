Roberto Parra rompió en llanto al confesar por qué se negó a homenajear a Silvina Luna

Roberto Parra es recordado por ser el segundo ganador de Gran Hermano Argentina, quien compartió la gran final junto a Silvina Luna, que salió segunda en esa recordada edición del reality. El campeón brindó una entrevista a NetTV y rompió en llanto al confesar por qué no fue al velorio de quien fue su compañera y por qué no asistió al homenaje en Telefe.

En una nota con Tomás Dente, Parra abrió su corazón al hablar de Silvina Luna. Cuando el periodista le preguntó cómo la recuerda la emoción lo inundó: “La recuerdo con la sonrisa que tenía ella, como era ella. Hacía años que no la veía y sé que estaba sufriendo mucho”

“Cuando sabía que estaba mal, sé que estaba peleando por su vida, no pensé lo peor. Si bien sabía que estaba muy mal, nunca pensé eso”, dijo acerca de que siempre guardó las esperanzas de que la actriz se recupere.

La verdad de por qué se negó a asistir al homenaje a Silvina Luna en Telefe

Luego, contó cuál fue la razón de su ausencia en el homenaje que realizó Telefe, el que condujo Marley. “Decidí no ir por una cuestión de respeto porque yo hace años que no la veía a ella”, reveló y de esta manera dejó en claro que no le parecía adecuada su presencia por los años que llevaban sin contacto.

“Sí, le mandé saludos por una persona que le hizo un trabajo en su casa de mantenimiento. No sabía mucho de ella y me parecía que yo no tenía que estar ni en el homenaje ni en su velorio”, destacó en señal de respeto a quien fue su compañera.

Roberto Parra en la segunda edición de Gran Hermano

Entonces, explicó que “no es que yo no quise ir pero después de un montón de años, un momento tan difícil… A mí no me gusta ser ‘Figuretti’, ¿viste? En un momento tan delicado”.

Finalmente, Roberto Parra, entre lágrimas, cerró: “Yo lo conocí al hermano a Ezequiel cuando era más chico porque ella se quedó sola. Ella perdió a su mamá y a su papá mucho tiempo antes, muchísimo, y la verdad que me caló hondo. Soy un tipo muy emotivo y estas cosas me marcan, no lo puedo creer que siendo tan joven se haya ido”.