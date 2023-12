Así luce hoy Roberto Parra, el que le ganó la final de Gran Hermano a Silvina Luna

Roberto Parra, quien formó parte de la segunda edición de Gran Hermano, vivió una experiencia transformadora en medio de un año difícil para Argentina: el 2001. Aunque ganó el reality, su victoria se vio empañada por la crisis que sacudió al país en ese momento.

Con apenas 24 años, Parra se consagró ganador en la temporada donde convivió con otros participantes destacados. Ingresó a la casa el 4 de agosto de 2001 y logró alzarse con el premio el 1 de diciembre de ese año.

Así es la vida de Roberto Parra, el segundo ganador de Gran Hermano.

Sin embargo, cuando intentó retirar su premio del banco, se encontró con una situación desgarradora: el estallido social y el corralito acabaron con sus sueños financieros.

“La producción del programa depositó 200 mil dólares a mi nombre, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en la nada misma”, lamentó Parra.

Aquel momento de libertad tras el encierro televisado se transformó en una situación angustiante, reflejo de la realidad de cientos de miles de argentinos.

Con 51 años en la actualidad, Parra reconoce la importancia de su victoria en Gran Hermano, aunque admite que se mezcla con sentimientos agridulces.

En una entrevista para Teleshow, expresó: “Se me vienen varios recuerdos a la cabeza. Por un lado me agarra mucha nostalgia, y por otro, me pone muy feliz recordar ese hermoso momento. Fue una de las experiencias más lindas y maravillosas que tuve en mi vida”.

En cuanto a su popularidad después del programa, Parra reflexionó sobre los altibajos: “En ese momento se me acercó mucha gente, los amigos del campeón, como se dice. Pero hay que saber diferenciar. A los amigos se los reconoce en las buenas y en las malas”.

“La fama no me mareó”, aseguró Parra, quien, tras su paso por Gran Hermano, dejó atrás su trabajo repartiendo leña para enfocarse en la fabricación de ropa y la venta de automóviles. Sin embargo, el cambio drástico lo llevó a extrañar el reconocimiento y el cariño de la gente en la calle.

Hoy en día, se enfoca en su familia, encontrando en ellos su mayor refugio. Si bien está atravesando un momento personal difícil tras una reciente separación, Parra anhela formar una familia y tener un trabajo estable.

Respecto a su contrato con el programa, Parra compartió: “Era de tres años con opción a renovar por dos más, pero a los 10 meses nos rescindieron el contrato a todos”.

