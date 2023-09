Una por una, las profundas frases de Silvina Luna en la última e inédita entrevista antes de morir

El pasado jueves, todo el mundo del espectáculo y gran parte de la ciudadanía argentina se vio conmocionada por la muerte de Silvina Luna. La exparticipante de Gran Hermano se hizo querer en el tiempo, lo que provocó que todos lloraran su pérdida.

Luego de varios meses internada y en la constante lucha contra una bacteria que le obstaculizaba el trasplante de un riñón, la morocha se despidió del plano terrenal y muchos famosos expresaron sus palabras de consuelo a la familia y de despedida para ella.

Se confirmó la autopsia a Silvina Luna.

En paralelo a esto, muchísimos medios de comunicación la recordaron en sus mejores momentos. En este contexto, el domingo se dio a conocer partes de una entrevista que Silvina concedió a unos jóvenes para un podcast.

Mariano Yezze y Agustín Rey contaron en “Estamos a tiempo” los detalles de esa entrevista. “Son los momentos previos al desbarranque de salud de Silvina Luna, cuando ella soñaba con seguir trabajando, produciendo, estando en el medio”, comentó el presentador antes de mostrar el video.

Silvina Luna para un podcast.

Qué dijo Silvina Luna en su última entrevista

Frente a un micrófono, Silvina comenzó a relatar detalles de sus días y cómo se sentía al respecto. “Me pasó de que yo me puse bastante rígida y estructurada, y muy organizada. Y después, cuando empecé a conocerme, que es lo más maravilloso para mí que tenemos, que es un camino de ida, me di cuenta que esa organización la podía llevar con conciencia y con cosas que realmente me nutren”, aseguró.

Silvina Luna le había hecho un ultimo pedido a su hermano.

Luego de esto, dio una pequeña lista de las cosas a las que se refería: “Puede ser desde lo físico, lo mental, lo espiritual, pero poner toda la energía ahí, y después cosas de la vida que te llevan a estar sí o sí en el presente. Y hoy estoy en un proceso así”.

Antes de terminar, la modelo dijo una pequeña reflexión que dejará a muchas personas pensando al respecto: “Y, bueno, es el día a día. Son cosas chiquitas, metas cortas”.

Sus últimas palabras para dicho podcast fueron: “Creo que a veces necesitamos como pasar una situación difícil pero para darnos cuenta de que somos de la impermanencia, que somos finitos y que todo se puede terminar en cualquier momento”.

