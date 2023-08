El adiós a Silvina Luna: sus inicios en “GH”, su tragedia familiar y la cirugía que la llevó a la muerte

Tras ochenta días internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires, la actriz y modelo Silvina Luna falleció este jueves 31 de agosto, a los 43 años.

La actriz sufría una insuficiencia renal aguda, producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011. Luna se realizó una cirugía estética para aumentar el volumen de sus glúteos, en la que Lotocki le colocó un químico no autorizado, que derivó en una insuficiencia renal y aguardaba un trasplante de riñón, que se demoró tras haber contraído una bacteria que derivó en su internación.

Sus últimos días permaneció sedada en terapia intensiva e incluso superó un cuadro de Covid-19. Y aunque había manifestado una leve mejoría, fue un minuto a minuto, donde la modelo luchó para sostener su salud. “Silvina está realmente luchando por su vida, por su recuperación. Está siendo una lucha incansable. Y estas cosas hacen que no se sepa qué puede pasar”, dijo Fernando Burlando, abogado de Luna en el ciclo “Poco Correctos” (El Trece).

Silvina Luna en el Bailando. Foto archivo

Luego de la noticia del fallecimiento, se conocieron los detalles de las últimas horas de internación de la modelo. Su cuadro era irreversible, por lo que debió ser intubada nuevamente en terapia intensiva. Ante el diagnóstico, la familia decidió desconectarla del respirador artificial.

“Ella tenía soporte vitales que mantenían su ritmo cardíaco, pero la desconectaron y en el término de dos a tres horas murió”, confirmó el periodista Guillermo Lobo al aire de TN.

De “Gran Hermano” al éxito

Nacida en Rosario el 21 de junio de 1980, Silvina Luna comenzó en el mundo del modelaje hasta que saltó a la fama en 2002 cuando participó de la primera edición del reality “Gran Hermano”, y fue finalista de la competencia. De ahí alcanzó una notable popularidad, donde continuó en el mundo de la moda, y dio sus primeros pasos como actriz en teatro, televisión y conductora. A lo largo de dos décadas, Silvina Luna se convirtió en una de las personalidades de la televisión y el espectáculo, con algunos escándalos, romances y una historia de vida, que ella transformó en una lucha permanente.

Entre los trabajos en televisión se destaca su participación en la tira “Los Roldán”, “Casados con hijos”, “El capo” y “Ciega a citas”. También participó como concursante en tres ediciones de “Bailando por un sueño” (2006, 2009 y 2017) y fue panelista de programas como “Zapping” y “Fox para todos”.

A mediados de los 2000 protagonizó un escándalo al filtrarse un video hot en unos viñedos en Mendoza, que la tuvo como protagonista de las noticias del momento, y fue una de las pocas famosas blanco de los hackers, que publicaron las imágenes prohibidas e íntimas. Aunque en 2022, en una visita a Mendoza se sacó una foto entre viñedos y se rio de la situación.

Su último trabajo en la televisión fue en el reality show “El hotel de los famosos”, emitido por Canal 13. Era una de las concursantes más queridas por sus compañeros, pero tuvo que abandonar el proyecto, porque su salud comenzó a deteriorarse, producto de mala praxis en 2011.

Historias de engaños y sufrimientos: los romances de Silvina Luna

En 2016 decidió mudarse a Miami, Estados Unidos, para trabajar allí y comenzar una nueva vida. Por aquel entonces ya había comenzado con los primeros síntomas de la enfermedad. Luego de unos años volvió a radicarse en Buenos Aires y una de sus últimas parejas fue el cantante de cumbia Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk.

Como parte de su sanación y cambio de vida, Silvina Luna editó su autobiografía “Simple y consciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual”. En el libro publicado el 1 de diciembre de 2022 plasmó el nuevo recorrido de sus días a partir de la enfermedad que sufría y la noticia de que le quedaba poco tiempo de vida. Testimonio que plasmó en el libro, como parte del proceso de búsqueda y camino espiritual que vivió en sus últimos años.

También relata en primera persona los momentos más crudos, al enterarse del diagnóstico que cambiaría su vida. “El día que me dieron el diagnóstico, subí a mi auto, en ese momento vivía en México, y todavía no puedo recordar qué pasó en esas dos horas después de que salí de la clínica. Me despertó de ese trance el llamado de una amiga preocupada porque yo no contestaba el teléfono. (...) Después de mucho tiempo, empecé a preguntar cuál era mi vocación, qué sentido tenía mi vida y ahí comencé a aceptar todo”.

A lo largo de su internación, su hermano menor Ezequiel la acompañó de manera incondicional. El joven se mudó a la Capital para ser el sostén de la modelo y era su vínculo más cercano, dado que en 2008, en el lapso de cinco meses fallecieron sus padres, Sergio y Roxana.

La causa con Aníbal Lotocki

Silvina Luna se sometió a una cirugía estética con Aníbal Lotocki en 2011, en la que el médico le colocó metacrilato, en la zona de los glúteos, para aumentar el volumen. El producto, también es conocido por sus siglas PMMA, es calificado como un plástico -o material de relleno- que comúnmente se emplea para la fabricación de prótesis óseas y dentales, precisando los casos de reconstrucciones o especialistas en odontología.

En 2014, la modelo fue diagnosticada con una insuficiencia renal producto de la cirugía estética, lo que derivó en una incansable lucha judicial en contra del profesional. Además, el caso de Silvina Luna destapó otros testimonios y pacientes que sufrieron lo mismo como Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y el reciente fallecido panelista y asesor de moda Mariano Caprarola.

Silvina Luna internada.

El médico fue condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional 28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las “lesiones graves” que les causó tanto a Luna como a las demás pacientes Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

En el último tiempo, Silvina Luna había revelado también que debía realizarse diálisis tres veces por semana y se encontraba en lista de espera para hacerse un trasplante de riñón.

El sentido adiós

La actriz y modelo era muy querida en el ambiente del espectáculo. Desde sus excompañeros de “Gran Hermano”, colegas y amigos siempre tuvieron una palabra de aliento para con Luna. La noticia llenó ayer las redes sociales de despedidas y pedidos de justicia.

Marley dejó un mensaje en las redes junto a una foto de Luna: “Hermosa persona por dentro además de por fuera! Una luchadora hasta el final! Siempre con una sonrisa, siempre positiva! Q.e.p.d. y todo el amor y la Paz para tu familia”.

La reacción del Polaco a la muerte de Silvina Luna. Captura de pantalla.

La actriz Soledad Silveyra, quien fuera conductora de “Gran Hermano” también se despidió. “Mi niña querida, los ángeles te esperan para sanarte todo el dolor. Todo mi amor”, escribió junto a una foto de la modelo.

En tanto, El Polaco, ex pareja de Luna en su cuenta de Instagram cambió su foto de perfil con la cinta negra de luto, y publicó una foto de ambos riendo poniendo música y un pedido de justicia: “Q.E.P.D #justiciaporsilvina”.