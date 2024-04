Murió Mariano Muente, actor de éxitos como “ATAV” y “María Marta, el crimen del country”

El actor Mariano Muente, quien participó en ficciones como “Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV)”, “María Marta, el crimen del country” y “Farsantes”, murió a los 48 años.

La noticia fue anunciada por la Asociación Argentina de Actores en su cuenta de la red social X: “Despedimos a nuestro afiliado, el actor y director Mariano Muente. Llevó adelante una nutrida trayectoria artística en teatro, cine, televisión y publicidad”, indicó la entidad.

Según se informó en las últimas horas, el actor y director falleció el jueves 18 de abril. Muente se destacó en cine, teatro, televisión y publicidad.

Quién era Mariano Muente

Mariano Muente nació el 23 de enero de 1972. Estudió actuación, dirección y puesta en escena en el estudio de Augusto Fernandes. También se formó en clown con Marcelo Zappalá, en canto con Juan Stein y entrenamiento actoral con Diego Burzomi.

“María Marta, el crimen del country”; “Ringo”; “Guapas”; “Argentina, tierra de amor y venganza” y “Planners”, son algunas de las ficciones en las que participó. Asimismo, se destacó en películas como “Arrebato” y “Siete vidas”.

Su trayectoria teatral incluye títulos como «Closer», «Spamalot», «La celebración», «Acreedores», «Lés Miserables», «Quetrenquetren, Estación Ilusión», «De atrás para adelante», «Casi normales», «Desde mis ojos», «Dentro del bosque», «God of carnage», «A musical evening of theatre», «Evita», «An afternoon of tea and poetry», «Right on Broadway», «Amadeus». Además, dictó clases de teatro y se desempeñó como director teatral, presentando espectáculos en BAC (British Arts Centre) y The Playhouse.

En la rama Publicidad, ha llevado adelante una extensa labor, participando en comerciales para reconocidas marcas como Coca Cola, Tafirol, Modo, Gallo, Burger King, Sancor Salud, Ziploc, Knorr, Veritas, Magistral, Personal, entre otras.