Pachu Peña sufrió un terrible accidente al comienzo del año: “Se me fue de control”

Pachu Peña cerró el pasado año con funciones agotadas en la obra Un plan perfecto, proyecto que comparte con Pedro Alfonso, Rodrigo Noya, Paula Chaves, Romina Gaetani y Agustina Agazzani. Sin embargo, el comienzo del 2023 le llegó con un terrible momento.

En las últimas horas, el programa Socios del espectáculo reveló que el actor sufrió un increíble accidente de tránsito en la autopista que conecta Rosario con Córdoba el 1 de enero. Estos son los detalles que comentó Peña en una charla posterior con Teleshow.

Pedro Alfonso y el elenco que lo acompañará en "Un plan perfecto".

“Fue un susto tremendo, yo venía manejando con mucha lluvia en el tramo de la autopista Rosario - Córdoba y un poco antes de llegar a Leones, en un momento no sé si fue por un charco o por un pozo pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo”, reveló.

Para intentar detallar cómo fue el dramático momento, explicó que dio giros y trompos en medio de la autopista, pero agradece que nadie estuviese presente en en lugar para que el final no resultara ser peor. “Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado, escuchando música en el auto, incluso sin el celular encima”, agregó.

Luego, Pachu agregó cómo fue el momento donde concluyó el accidente, que afortunadamente no pasó a mayores: “Terminé golpeando contra el guardarrail del lado izquierdo, es decir que terminé con el auto en dirección contraria al sentido de los autos, y venía viendo cómo venían los otros autos de frente que se iban acercando”.

Para terminar su sorprendente relato, Pachu Peña concluyó: “Viví un susto muy grande y la saqué barata porque podía haber sido una tragedia si venía alguien más cerca a mi auto”.

Olivia Alfonso podría llegar al teatro

Pedro Alfonso estuvo frente a las cámaras de Socios del espectáculo en un móvil donde habló de la temporada de verano en el teatro, su relación con Paula Chaves y sus hijos.

Roces en la pareja y la aventura de trabajar juntos

En la entrevista, Pedro reveló que Olivia, la hija mayor de la pareja estuvo muy cerca de debutar sobre las tablas. Nacida en una familia de artistas, la menor creció viendo actuar a papá y conducir a su mamá.