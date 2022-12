Una conocida periodista reveló los motivos por los que deja su carrera y se va del país

Este miércoles, Pitty la numeróloga visitó LAM y le predijo a Ángel de Brito que habría muchos cambios en su staff durante el 2023, algo que lo dejó atónito dado que no estaba al tanto de que una de sus “angelitas”, Fernanda Iglesias, decidió emprender una nueva vida en el exterior, según Ciudad Magazine.

“¿Podemos contar lo tuyo o es muy prematuro? Ella se va a vivir a otro país”, le dijo Ángel a Fernanda, quien contó que lo suyo es por probar. “En realidad es para probar, es una experiencia que toda mi vida quise hacer, y lo haré el año que viene”, dijo la panelista.

Fernanda Iglesias (Instagram)

“Eso la va a rejuvenecer, la va a poner en otro lugar. Siempre hay una segunda oportunidad en la mejor parte de la vida, la segunda”, le auguró Pitty. “Yo siento que este edificio ya está construido, que ya no tengo más nada que construir, y necesito un cambio de vida”, explicó Fernanda.

Fernanda Iglesias contó los motivos de su decisión de mudarse a otro país

Así, la periodista confesó que se irá a vivir a España aunque no sabe a qué se va a dedicar allí, lo que llevó a De Brito a razonar que “LAM enloquece a sus panelistas”. “Toda mi vida quise vivir en otro lado, y cumplí 50 años y dije ‘Bueno, no tengo mucho tiempo más’”, reveló Iglesias.

“Sentí que este era el momento, y está todo bien con el país porque tengo trabajo y todo eso, pero siempre lo quise hacer y no sé qué puede pasar. Por ahí al año me vuelvo, no sé”, agregó Fernanda, que explicó que se irá acompañada de Emma (18), su hija mayor, en tanto que Pablo Nieto, su marido, se quedará en Argentina con el hijo de ambos, Jeremías (11).

Pablo Nieto y Fernanda Iglesias

“Él me re apoya y la idea es que ellos vengan cuando estemos instaladas y con los papeles hechos”, dijo Fernanda, y reveló que se establecerá en Málaga porque “Andalucía es ‘la costa del Sol’. “Tiene 300 días de sol al año y casi no llueve, está la playa, los andaluces son alegres”, agregó, y confesó que le atrae la idea de tener una heladería allí.

“¿Quién dice que uno tiene que hacer toda la vida lo mismo? Hay mucha gente de mi edad que está emigrando, que piensa que vende su casa y se va con sus hijos adolescentes. Conocí mucha gente que está muy contenta. Siempre que me fui de viaje fantasee con irme. Me encanta el mundo. Quiero vivir el mundo”, cerró Fernanda Iglesias.