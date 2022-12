Los mejores memes tras la filtración de los chats entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

Rodrigo de Paul le hizo una denuncia a su expareja Camila Homs por amenazas contra él y Tini Stoessel, su novia actual. Se filtraron los chats de las discusiones y en las redes, estallaron los memes.

El periodista Agus Rey contó la primicia en Twitter de que el campeón del mundo fue a la Justicia contra Camila, luego de fuertes dichos que tuvo con él y con su pareja.

“Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su padre en la Justicia por amenazas hacia él y contra Tini”, contó el periodista.

Además, De Paul hizo otra denuncia que tuvo que ver con sus hijos, Francesca y Bautista: “Pidió protección para sus hijos”.

Los chats de Rodrigo de Paul y Camila Homs

Este jueves, en LAM (América), Ángel de Brito reveló el contenido de unos chats enviados por Camila Homs hacia el futbolista.

“Merecés lo peor vos, y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos”, contó De Brito sobre lo que dijo Homs.

“Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”, agregó.

“Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el o…”, añadió Homs. Y cerró con la respuesta del jugador: “Sos la peor basura que conocí”.

Luego, Mauro Szeta, periodista especializado en judiciales, publicó, al igual que De Brito, los mismos chats de amenazas que el futbolista presentó ante la justicia.

🚨🗨️ LOS CHATS QUE PRESENTÓ RODRIGO DE PAUL EN LA JUSTICIA

- Forman parte del escrito presentado por su abogado

- Pidió volver a ser citado para reafirmar la denuncia y agregar más mensajes que considera amenazas

📲 Todos los mensajes, acá:https://t.co/uA0P5uuTrl pic.twitter.com/h0pB18ngo8 — Vía Szeta (@mauroszeta) December 30, 2022

Los mejores memes de Twitter tras la filtración de los chats de De Paul y Homs

Usuarios de Twitter sacaron su ocurrencia tras la filtración de los chats

Los mejores memes de la pelea De Paul-Homs

Fa vieron los chats de Cami homs y De Paul? pic.twitter.com/JJ3TDzXBk9 — josefrita⭐️⭐️⭐️ (@JoseePoy) December 30, 2022

Espero que salgan más chats de cami homs y De Paul porq ya me enganché con la trama pic.twitter.com/BX8WzTtuO6 — josefrita⭐️⭐️⭐️ (@JoseePoy) December 30, 2022

cami homs poniéndole los puntos a de paul y diciéndole “tranqui que puedo ser mucho peor”. she’s an icon, she’s a legend and she’s the moment #LAM pic.twitter.com/vRbPBkVkR2 — isa (@isaaxca) December 30, 2022

Mucha banca para Homs en Twitter

La gente se divirtió con el problema de De Paul y Homs

de paul le hizo una denuncia penal a cami homs por decirle que era un mal tipo pic.twitter.com/d2b53Mrfok — Lucas🌈 (@lusaban_) December 29, 2022