Rodrigo de Paul habló de Enzo Fernández, acusado de racismo, y criticó a sus compañeros del Chelsea

Rodrigo De Paul habló por primera vez tras la obtención de la Copa América 2024 y no dejó ningún tema por tratar. En ese sentido, se subió a una de las situaciones del momento que tiene como protagonista a Enzo Fernández, señalado por cantos racistas de la Selección argentina.

El volante argentino estuvo presente en el programa Soñé que volaba en el canal de streaming Olga, donde aseguró que “hay malicia” en cómo se trata el tema en el mundo del fútbol, particularmente de los jugadores del Chelsea. “Uno no analiza la canción de cancha, lo dice más en relación a una chicana. Entiendo a la gente que sufrió el racismo y no le guste. Después creo que hay lugares... si a un compañero de Enzo no le gusta, la manera es llamarlo a él, no ponerlo en unas redes sociales”, comenzó.

“Ahí hay un poco de malicia o de ponerlo a Enzo en un lugar de nada que ver”, expresó el Motorcito, apuntando directamente contra Welsey Fofana, jugador del Chelsea quien escrachó a Fernández a través de sus redes.

“Es rarísimo. Es como hacer leña del árbol caído. Si tenés relación con gente del vestuario, dejar de seguirlo en redes me parece al pedo. Es llamar, decir que ponga un mensaje de disculpas y se corta ahí el tema, sin hacer tanto show”, siguió De Paul en relación a las actitudes de sus compañeros del Chelsea.

Rodrigo De Paul defendió a Enzo Fernández

Por último, el mediocampista del Atlético Madrid cerró: “Lo que puedo decir en defensa de Enzo es que cantó la canción porque estaba ahí (en el micro en medio de los festejos), porque la gente la canta. No es desde un lugar queriendo decir realmente lo que dice la letra”.