Tremenda denuncia de Rodrigo de Paul contra Camila Homs

Terminado el Mundial de Qatar 2022, se reavivó la guerra entre Rodrigo De Paul y Camila Homs, quienes tras haber llegado a un acuerdo por lo económico y la custodia de sus dos hijos, volverán a la Justicia por la denuncia que le hizo el deportista a su ex, según Exitoina.

El periodista Agus Rey tuvo la primicia y contó en Twitter que el campeón del mundo tomó la determinante decisión de ir a la Justicia con Camila, luego de los fuertes dichos que tuvo con él y con su pareja: “Rodrigo de Paul denunció a Camila Homs y a su padre en la Justicia por amenazas hacia él y contra Tini”.

Camila Homs y Rodrigo de Paul

De igual manera, De Paul hizo otra denuncia que tuvo que ver con sus hijos, Francesca y Bautista: “Pidió protección para sus hijos” y aseguró que tiene pruebas contundentes contra los Homs: “Tendría audios de WhatsApp amenazantes por parte de su ex, y chats de Camila contra Tini, por eso la cantante la bloqueó”.

Luego, Guido Záffora amplió la información en Intrusos y expresó: “Es una denuncia tremenda de parte de Rodrigo hacia Camila que va a cambiar la historia. Involucra directamente mensajes que le mandó Camila Homs a Rodrigo en las últimas horas. Además, hay otra denuncia que con respecto a los hijos”.

Además, el periodista contó: “Se cansó y le inició una demanda penal por amenazas y hostigamiento. Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp, donde Camila Homs le empezó a mandar amenazas a Rodrigo De Paul. Cuando lee, él se preocupa mucho y empieza a llamar a su entorno (de Camila), y a sus abogados”.

Camila Homs y Tini Stoessel enfrentadas por amenazas / Instagram

“Hay una nueva medida cautelar para preservar a los hijos. Tiene que ver con no mostrarlos y no exponerlos”, agregó Záffora. “Las extorsiones vienen de que no pueda ver a los hijos y con lo que puede llegar a decir”, manifestó Maite Peñoñori.

Asimismo, el periodista afirmó que Rodrigo decidió ir a la Justicia, luego de que Camila lo amenazara con contar datos íntimos sobre él, lo cual sería perjudicial para la imagen del deportista y, en general, su relación con Tini Stoessel.

Aseguran que Camila Homs amenazó a Tini Stoessel y podría derivar en una denuncia por acoso y persecución

Por otra parte, Camila Homs habría amenazado a Tini Stoessel y podría ser denunciada ante la Justicia. Según la información que trascendió, la cantante tomó la decisión de bloquear a la modelo de las redes sociales.

En A la Tarde, contaron que la expareja de Rodrigo De Paul se habría molestado con la intérprete y le habría mandado mensajes “irreproducibles”.

Tini y Rodrigo De Paul, y el "palo" de Camila Homs.

“Lo que habría pasado es que lo que comenzó inocentemente con un dedo no quedó ahí. Comenzó a escalar, empezaron los mensajes de texto, WhatsApp y redes sociales, y Tini habría bloqueado a Camila por esta situación”, comentó el abogado Roberto Casorla.

A su vez, aseguró que alguien muy cercano a la Tini y Rodrigo le confió esta información. “Yo lo definiría un modelo de acoso porque siempre hasta tanto tener la realidad de la situación en el ámbito penal, se le puede llamar de esta manera al delito que estaría llevando a cabo Camila Homs contra Tini y De Paul. Los textos que le enviaría la mamá de Francesca y Bautista a Tini son irreproducibles”, expresó.

“El contenido podría derivar en una denuncia por acoso y persecución. Parte de los textos son irreproducibles, porque es una persona en el marco de una ira absoluta”, reveló. “Explotó la situación ni bien apareció la hija en el recital de Tini, ahí enfureció Camila. Ella sabía que iban a ir al recital, pero De Paul no habría estado autorizado a mostrar su foto públicamente, porque dice que expuso a su hija. Ahí habría empezado la cólera”, aseguró el abogado.

Rodrigo de Paul disfrutó del concierto de Tini Stoessel con su hija mayor.

Por su parte, “Pochi” de la cuenta de Instagram Gossipeame, agregó: “A Camila hay muchos comportamientos de la pareja que no le estarían gustando, que la tendrían muy indignada. Y a eso se deben todas estas amenazas de que ella podría contar estos comportamientos”.