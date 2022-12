Cuál fue el llamativo regalo que Poroto Cubero le hizo a Mica Viciconte y que no le gustó ni un poquito

Comprar el regalo perfecto es todo un arte, y puede traer más de un problema: si es para vestir, los talles y colores. Si se piensa en las necesidades, caemos en la duda sobre los gustos y la creatividad. Todo es un problema y dolor de cabeza a la hora de pensar qué comprarle a otra persona, sobre todo cuando el regalo es para la pareja de uno.

La Navidad es hermosa, pero nos pone en aprietos en cuanto a los presentes y por eso hay que reservarse un buen tiempo para hacer la compra del regalo y dedicarle mucho tiempo a pensar que comprar, ya que puede traer problemas. Algo que, al parecer, Fabián Cubero no hizo cuando pensó el regalo de su novia, la modelo Mica Viciconte.

Se trata de la primera celebración con Luca, su primer hijo juntos, por lo que el festejo tomó otro sentido. En medio del programa “Ariel en su salsa”, la panelista fue consultada si el ex futbolista le preparó alguna sorpresa al niño.

Y la respuesta no se tardó en llegar pero cambió el destinatario, ella misma: “Hubo más sorpresa para mí, en ese sentido”, soltó a la vez que comentó que le dio dos presentes, uno que le gustó y otro que odió: “Una cartera me llevó, muy linda, muy linda. La billetera la pifió”.

”Yo uso billetera de hombre, la que usás vos y vos”, explicó la marplatense antes de especificar un poco más su enojo por el regalo recibido: “Me gustan esas, y me regaló una billetera de mujer”.

Pero no terminó ahí, ya que al parecer Fabián Cubero le aconsejó que pudiera cambiar el estilo de billeteras que usaba. “Estuvo flojo, me dijo ‘está bueno que la cambies’, pero no, me gustan las de hombre”, insistió.

A lo que sumó: “No importa porque la cambio por otra cartera que me viene bárbaro”.