Qué canción de Taylor Swift te representa según tu signo zodiacal

La cantante estadounidense Taylor Swift dejó una marca imborrable en Argentina tras sus tres shows increíbles que dio este último fin de semana en el Estadio Monumental de River.

¿Te has preguntado qué canción de Taylor Swift coincide mejor con tu signo zodiacal?

Aries: ‘I Knew You Were Trouble’. Si eres aventurero, apasionado y te gusta vivir al límite, ‘I Knew You Were Trouble’ es tu canción. A veces impulsivo, te arriesgas sin temor a las consecuencias.

Tauro: ‘Willow’. Si eres sensual, leal y perseverante, ‘Willow’ es tu tema. Disfrutas de las cosas buenas de la vida y valoras la estabilidad en tus relaciones.

Géminis: ‘We Are Never Ever Getting Back Together’. Eres comunicativo y versátil, pero a veces inconstante en tus relaciones. ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ refleja tu tendencia a las idas y vueltas.

Cáncer: ‘Lover’. Eres emotivo, romántico y buscas relaciones duraderas. ‘Lover’ expresa tu amor profundo y tu anhelo por un hogar y una familia.

Leo: ‘You Belong With Me’. Creativo y carismático, no temes expresar tus sentimientos. Esta canción es para aquellos que aman intensamente y están orgullosos de ello.

Virgo: ‘Blank Space’. Eres inteligente, perfeccionista y tienes todo bajo control. ‘Blank Space’ refleja tu habilidad para llevar las riendas en tus relaciones.

Libra: ‘You Need To Calm Down’. Defensor de la justicia, evitas conflictos y te relacionas con todos. ‘You Need To Calm Down’ habla de vivir sin preocuparte por la opinión de los demás.

Escorpio: ‘Look What You Made Me Do’. Intenso y poderoso, no perdonas fácilmente y sabes cómo renacer de las cenizas. ‘Look What You Made Me Do’ representa esa fuerza interior.

Sagitario: ‘22′. Optimista y aventurero, disfrutas de la vida y de las experiencias. ‘22′ celebra la juventud y la diversión, reflejando tu espíritu.

Capricornio: ‘The Man’. Ambicioso y disciplinado, trabajas duro por tus metas. ‘The Man’ refleja tu determinación y el esfuerzo por conseguir lo que deseas.

Acuario: ‘Shake It Off’. Independiente y original, rompes las reglas y haces las cosas a tu manera. ‘Shake It Off’ representa tu actitud de no preocuparte por lo que piensen los demás.

Piscis: ‘Delicate’. Sensible y soñador, te enamoras con ternura pero a veces con inseguridad. ‘Delicate’ refleja esa delicadeza en tus relaciones.

