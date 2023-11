Taylor Swift se despidió de Argentina con un emotivo posteo: “La mejor decisión posible”

Luego de un fin de semana de locos en Buenos Aires, las fanáticas de Taylor Swift tuvieron que despedirse de su tan querida ídola y comenzar una nueva semana. Por su parte, la cantante estadounidense usó sus redes sociales para decir adiós a un país que le dio mucho más de lo que esperaba.

Varios días atrás, Taylor llegó al país envuelta en un paragüas negro, y así se fue el día de hoy. Más allá de esta característica de privacidad que siempre presentó, la artista se mostró muy alegre de haber pisado tierras argentinas.

Durante todo el fin de semana las swifties lo dieron todo para que la cantante supiera porqué se dice que los argentinos son el mejor público del mundo. Con tres presentaciones agotadas en el estadio Mas Monumental, la intérprete de “22″ logró entender esta información y se mostró totalmente conmovida por la gran cantidad de amor y apoyo que sus fanáticas y todo el país le brindó.

Ahora, la rubia emprendió su viaje a Brasil donde se presentará precisamente en la ciudad de Río de Janeiro. Nuevamente caminó hacia el avión tapada con un paragüas y se despidió de sus fanáticas a través de las redes sociales.

“¡Y estamos de vuelta! Comenzar la etapa sudamericana del Eras Tour en Argentina = la mejor decisión posible. Ni siquiera puedo expresar mi gratitud a la multitud de Buenos Aires. Nunca había estado en Argentina antes y nos brindaron los recuerdos más eléctricos y mágicos. Gracias a los increíbles fans cuyo show se pospuso el viernes por regresar el domingo y dejarnos boquiabiertos con su pasión y entusiasmo. ¡Hasta el próximo fin de semana, Río!”, expresó la cantante y sumó varias fotografías de lo que se vivió en los shows de la semana pasada.

Cuáles son las etapas de su carrera que Taylor Swift presenta en “The Eras Tour”

En su primera visita a Argentina, la intérprete de Shake it off presenó su The eras tour. Esta gira no es como cualquier otro, es nada mas y nada menos que la presentación sobre el escenario de todos sus momentos y álbumes como cantante, de ahí el nombre.

En la actualidad, la vocalista y creadora musical posee 10 discos de estudio, cantidad de épocas que está presentando a sus seguidores en ‘The Eras Tour’, una gira sumamente elogiada. La actuación de la artista estadounidense deja a todos satisfechos, con una duración total de tres horas repletas de emoción y encanto.

En el evento canta y baila canciones de sus discos en general. Ellos son: Taylor Swift, Fearless, Speak now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights.

