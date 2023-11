Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift que la acompaña en Argentina y de quien todos hablan

La estrella mundial del pop Taylor Swift continúa conquistando corazones en Argentina, y esta vez cuenta con el apoyo de su novio, Travis Kelce, jugador de la NFL para los Kansas City Chiefs y ganador de dos Super Bowls.

A sus 34 años, Travis Michael Kelce se destaca como tight end en los Kansas City Chiefs desde 2013. Además, es el hermano menor de Jason Kelce, también jugador destacado para los Philadelphia Eagles. Su trayectoria en el deporte comenzó en la escuela, donde fue mariscal de campo y luego se unió a los Cincinnati Bearcats durante su etapa universitaria.

Quién es Travis Kelce, la pareja de Taylor Swift que la acompaña en Argentina y del que todos hablan. Foto: Instagram.

Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de desafíos. En 2008, fue suspendido del equipo universitario por no pasar una prueba de drogas, marcando un punto de inflexión en su vida. Esta experiencia lo llevó a madurar como deportista, y hoy cuenta con 10 años de experiencia en la NFL, con dos victorias en el Super Bowl (2019-2020, 2022-2023). Además, junto a su hermano, Jason Kelce, lidera un exitoso podcast de fútbol americano llamado “New Hights Show”.

La historia de amor entre Travis Kelce y Taylor Swift se gestó en septiembre de 2023, cuando la cantante asistió a uno de los partidos de Kelce en el Arrowhead Stadium, Kansas City. Aunque Travis había intentado conquistarla previamente, incluso escribiendo su número en una pulsera de amistad durante uno de sus conciertos, los resultados no salieron como esperaba.

Después de varios intentos, la pareja finalmente consolidó su relación. Actualmente, Travis Kelce se encuentra en Argentina acompañando el tour de Swift, siguiendo el ejemplo de la cantante que previamente había asistido a sus partidos en Estados Unidos.

EL PRIMER BESO EN PÚBLICO DE LA PAREJA OCURRIÓ EN ARGENTINA

Al final del show del sábado, las swifties se volvieron locas cuando lograron captar el primer beso en público entre la cantante y el deportista. El video se hizo viral en las redes sociales y el nombre de Travis se colocó en el top 1 de tendencias de X, antes conocido como Twitter.

Las fans de Taylor no pudieron ocultar su alegría al presenciar tal acontecimiento: “En que país se grabó por primera vez un beso entre Taylor y Travis? Exacto, Argentina, VIVA LA PATRIA”, “Taylor se quedó un día más, cantó tres!!! surprise songs, cambió la letra de karma y se chapó a travis en público por primera vez todo en Argentina!”, “Quedará en los libros de historia que la primera interacción de travis con las swifties sea acá en Argentina”, fueron algunos de los comentarios.

